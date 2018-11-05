Выставка "Культурные ландшафты Беларуси" открылась в Пекине

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка "Культурные ландшафты Беларуси" открылась сегодня в Пекине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Экспозиция современной белоруской живописи, которая продлится до 18 ноября, представлена в Национальном художественном музее Китая. Работы восьми современных художников (поколение 50-60-х годов ХХ века) рассказывают о Беларуси с помощью разных стилей живописи - концептуального искусства (Руслан Вашкевич, Жанна Капустникова), поп-арта (Сергей Гриневич), исторического академизма (Виктор Альшевский), наивного искусства (Сергей Каваль), примитивизма (Владислав Стальмахов), абстрактного искусства (Виктор Шилко), графического минимализма (Илона Кособуко).

Произведения демонстрируют основные тенденции современного белорусского искусства, которое берет свое начало в 80-90-х годах XX столетия. Художников объединяет наблюдение за процессом трансформации культурного ландшафта Беларуси, однако каждый из них отображает разные аспекты, в том числе динамику изменений городской среды как наследия советского и далекой истории.

В Пекине также состоялась встреча министра культуры Беларуси Юрия Бондаря и министра культуры и туризма КНР Ло Шугана, которые обсудили направления сотрудничества между двумя странами на среднесрочную перспективу. Стороны договорились о проведении Дней культуры Китая в Беларуси в 2019 году, оказании содействия Культурному центру Беларуси в Пекине и Центру культуры Китая в Минске, рассмотрели вопросы организации коммерческих гастролей белорусских коллективов в Китае.

В посольстве отметили, что культурное сотрудничество с Китаем плодотворно развивается, например, в 2017 году в КНР прошли масштабные Дни культуры Беларуси.-0-

Фото посольства Беларуси в КНР