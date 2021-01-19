Выставка "Мир, солидарность, доверие, единство" открылась в НББ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Мир, солидарность, доверие, единство" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе обслуживания официальными документами НББ.

Экспозиция посвящена Международному году мира и доверия. "Инициированная президентом Туркменистана резолюция "2021 год - Международный год мира и доверия" была единогласно принята всеми государствами - членами ООН. Соавторами документа выступили 73 государства, в том числе и Беларусь", - рассказали в библиотеке.

"В резолюции подчеркивается, что проведение Международного года мира и доверия представляет собой способ мобилизовать международное сообщество на деятельность по укреплению мира и доверия в отношениях между государствами на основе политического диалога, взаимопонимания и сотрудничества, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии. Основные положения резолюции созвучны с основополагающими принципами ООН о развитии дружественных отношений между нациями на основе принципа "равноправия и самоопределения народов" и прежде всего с обязательством урегулировать споры мирными средствами и решимостью избавить грядущие поколения от бедствий войны", - отметили организаторы.

17 целей в области устойчивого развития были единогласно приняты 193 государствами - членами ООН. Новая повестка дня на период до 2030 года призывает государства приступить к принятию мер, направленных на достижение этих целей в течение следующих 15 лет, реализация каждой из которых имеет решающее значение для обеспечения мира и всеобщего процветания.

Предлагаемая читателям выставка насчитывает около 100 документов, раскрывающих работу международных организаций, правительственных и неправительственных учреждений в области поддержания мира и безопасности. Большую часть экспозиции составляют документы ООН, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы на русском и английском языках: книги, периодические издания, мимеографированные материалы ООН.

"Выставка будет интересна специалистам в области мировой политики, дипломатии, международных отношений, международного права, конфликтологии, а также студентам, магистрантам, политическим и общественным деятелям и всем, кому дорог мир на Земле", - подчеркнули в библиотеке.-0-