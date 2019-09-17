Выставка "Мяжа была пад Мінскам. 1921-1941" открылась в музее Янки Купалы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мяжа была пад Мінскам. 1921-1941" открылась в Белорусском государственном музее Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставочный проект белорусского историка Игоря Мельникова посвящен истории межвоенной польско-советской границы в Беларуси. На протяжении последних 10 лет исследователь проводил экспедиции, изучал особенности функционирования границы между Польшей и БССР. В результате собралась большая коллекция артефактов, фотографий и документальных материалов, вошедших в книги "Мяжа ля Заслаўя 1921-1941 гадоў" (2015) і "Мяжа была пад Мінскам 1921-1941 гадоў" (2017).

"Выставка получилась большой, состоящей из нескольких частей, в которых отражены история советской и польской пограничной охраны, движение людей через эту закрытую границу, которая искусственно делила Беларусь. Я изучил границу от Верхнедвинска до Давид-Городка и собрал множество артефактов, из которых более 300 представлены в экспозиции, - рассказал Игорь Мельников. - Особое внимание уделено дате 17 сентября 1939 года, когда Беларусь объединилась. Заканчивается проект 1941 годом, когда начались бои после нападения Германии на Советский Союз".

Впервые в Беларуси представлены сотни уникальных экспонатов, как напоминание об эпохе, когда страна была разделена между Советским Союзом и Второй Речью Посполитой. Особый интерес вызывают документы, регламентировавшие пребывание граждан в пограничной зоне, паспорта и справки. Специальный раздел посвящен борьбе с контрабандистами и работе польской и советской разведки. "Мы знакомим с редкими артефактами, которые раньше нигде не показывали, - это советские и польские вывески с пограничных столбов 20-х и 30-х годов, документы из моего личного архива, которые иллюстрируют функционирование границы и сотни фотографий, которые я приобрел на аукционах и которые принесли люди, снимки советских и польских пограничников, а также обычных граждан, живших на границе", - подчеркнул автор проекта.

"Символична дата 17 сентября. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года, Беларусь была поделена на две половины - западную и восточную. Этой теме даже посвящено произведение Янки Купалы "Ты з Заходняй, я з Усходняй...", потому что тема была актуальна и для писателя, и для его земляков. Ведь были случаи, когда граница разделяла пополам не только одну деревню, но даже двор - дом оставался на одной половине, а огород - на второй. Конечно, это значимое время для истории, культуры и формирования мировоззрения людей, даже их национальной идентификации на этой территории", - отметила заведующая отделом научно-экспозиционной и выставочной работы музея Янки Купалы Мария Борткова.

В экспозиции демонстрируется реконструированная форма советских и польских отрядов и мундир Пинской речной военной флотилии. Выставочный проект "Граница была под Минском. 1921-1941" на основе аутентичных экспонатов позволяет углубить знания и понять феномен довоенной советско-польской границы, которая наложила отпечаток на судьбу белорусского народа и государства.

Выставка будет работать по 12 октября.-0-