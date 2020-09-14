Выставка о художественном осмыслении военных событий откроется 16 сентября в НХМ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "75 лет Великой Победы" начнет работу с 16 сентября в Национальном художественном музее Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Тема войны в искусстве Беларуси - непреходящая и актуальна вот уже 75 лет, была первой и важнейшей для творцов в течение почти четырех десятилетий. Такой престиж свидетельствует о ее значимости для народа, а размах, широта и одухотворенность образов, созданных белорусскими художниками в 1950-1980-е годы, придали многим произведениям хрестоматийный характер. Интерес у мастеров среднего поколения обусловлен не только ее масштабностью, но и стремлением художественного осмысления драматических событий, желанием попробовать себя в социально значимом произведении, где есть все: и пафос, и психологизм, и трагедийность", - рассказали в музее.

Война стала своеобразным водоразделом в памяти людей. В искусстве выделяют три сформировавшихся поколения художников, которые затронули в творчестве эту тему. Художники 1930-х годов - очевидцы, чья творческая зрелость пришлась на военные годы. Поколение 1960-х годов - их детство военного периода, а также современники - 1950-1960-х годов, которые знают о событиях по произведениям искусства и со слов родителей, без личного опыта. "Такое "хронологическое" деление имеет смысл, потому как каждая формация привнесла присущее времени и судьбе мироощущение. Поколения объединяет понимание того, что для такой темы нужна правда, без внешних "шумовых" эффектов и ложного пафоса", - отметили организаторы.

"Земли Беларуси четыре года были оккупированы захватчиками, шла напряженная партизанская война. В искусстве утверждается отношение к событиям войны как теме исторической - великом этапе советского народа, что сказывается и на концепции большинства произведений. В белорусской живописи основной темой становится партизанская. Она вбирает в себя множество произведений разного уровня - от реалистических описательных обобщений партизанской жизни до символических. В искусстве чувствуется философичность, открытая публицистичность, которая ведет за собой символ и метафору.-0-