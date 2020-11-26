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Культура
26 ноября 2020, 13:32

Выставка работ белорусских художников "Классики - современники" открылась в Минске

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка работ народных художников Беларуси "Классики - современники" открылась в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Проект "Классики - современники" проходит как составляющая часть первого триеннале живописи, графики и скульптуры Vivat Vita. В этом году галерея стала одной из площадок международного фестиваля искусств "Арт-Минск-2020". "Для участия в фестивале были отобраны работы более 400 художников, 29 из которых представлены в нашей галерее. Все они демонстрируют разновидность направлений, жанров, техник, которые существуют и развиваются сегодня в белорусском искусстве. Экспозиция представляет лучшие и оригинальные произведения современного отечественного искусства. В залах галереи можно увидеть тонкий лирический пейзаж, монументальный натюрморт, концептуальную и нефигуративную живопись", - отметили организаторы.

Выставочный проект Белорусского союза художников "Классики - современники" презентует творчество народных художников Беларуси. Большинство из них уже не так часто и активно участвуют в республиканских выставках. Отдавая дань уважения знаменитым современникам, которые уже стали классиками отечественного искусства, организаторы представили в отдельной экспозиции их новые работы, а также произведения, которые редко появляются в выставочном пространстве и хранятся в мастерских. Их живопись, скульптурные композиции станут для критиков, коллег и любителей искусства открытием. "Безусловно, посетителей порадуют утонченные пейзажи Леонида Щемелева. Не останутся без внимания пластичные скульптурные композиции Льва Гумилевского. В экспозиции можно увидеть портреты Владимира Товстика, Василия Шаранговича, исторические скульптурные портреты Ивана Миско", - подчеркнули в галерее.

"Для художников и искусствоведов такие масштабные коллективные выставки - это не только праздник, итог напряженной творческой работы, встреча на одном экспозиционном пространстве разных поколений и мировоззрений, но и своеобразный исследовательский срез. Такие проекты позволяют увидеть, какие вопросы решают современные художники во время своих творческих экспериментов. Для посетителей - это уникальная возможность не только познакомиться с лучшими и оригинальными произведениями, но и попробовать проанализировать то, что сейчас волнует белорусских творцов, насколько наше искусство способно реагировать на вызовы времени", - добавили организаторы.

Арт-фестиваль объединяет несколько выставочных площадок: первый триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников Vivat Vita и "Графика года". Организаторами проекта являются Белорусский союз художников, Республиканская художественная галерея (Дворец искусства), Центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива" при поддержке Мингорисполкома.-0-

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