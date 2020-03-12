Выставка студенческих плакатов к 100-летию УНОВИС открывается в Витебске

12 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском центре современного искусства (ВЦСИ) сегодня открывается выставка работ Международного конкурса плаката "УНОВИС. 21 век" среди студентов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ВЦСИ.

В ста работах участников воплощены трансформации визуального языка УНОВИС, показана история объединения и свободная трактовка влияния идей Малевича на современный дизайн и искусство. "Сегодня плакат - не только и не столько средство информации, но и свободная творческая лаборатория все время обновляющегося визуального языка в искусстве и дизайне. И актуального визуального кода, впитывающего в себя самые разные тенденции и направления в искусстве и не только в нем", - отметили в центре.

В число номинаций конкурса входила и разработка концепта оформления витебского трамвая. Победители смогут реализовать свои замыслы на реальных трамваях города.

Международный конкурс плаката к 100-летию УНОВИС проходил с 20 сентября 2019 по 20 января 2020 года. Свои работы прислали 149 участников из 15 стран. Конкурс был инициирован Витебским государственным технологическим университетом и Музеем истории Витебского народного художественного училища при поддержке управления культуры Витебского облисполкома.

В Беларуси в этом году отмечают 100-летие авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве. С УНОВИС связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник и другие. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории ВНХУ. За подготовку его экспозиции в январе текущего года коллектив Витебского центра современного искусства удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.-0-