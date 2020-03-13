Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась совместная выставка молодых художников региона "Усе разам-7", передает корреспондент БЕЛТА.
В экспозиции представлено более 70 произведений 41 автора из Бреста, Пинска и Столина. Все работы очень разноплановые - по видам и жанрам, манере и технике исполнения, стилям и направлениям. Это живопись, графика, скульптура, другие арт-объекты. Открывая вернисаж, директор выставочного зала центра Екатерина Шевченко заметила, что полюбившийся и художникам, и зрителям проект дает возможность одним заявить о себе, другим - открыть новые имена. "Интерес к выставке растет, и это радует. Почти все представленные работы были одобрены выставкомом. Их авторы - молодые, талантливые, смелые, зачастую дерзкие, яркие, творческие люди", - подчеркнула она.
Несмотря на молодость, многие участники уже имеют опыт выставочной деятельности, в том числе в проекте "Усе разам". В совершенно новой для себя технике представил работу Мировлад Палачич. Его "Афродита" выполнена не кисточкой, а с помощью искусственного золота и эпоксидной смолы. Федору Бажину для полотна "Заяц" понадобились сотни проездных билетов общественного транспорта. Владимир Скоморощенко специально к выставке подготовил монументальное произведение "Гістарычныя асобы Беларусі", выполненное в технике цифровой печати. Невозможно пройти мимо инсталляции Марины Балык "Портрет Ван Гога", хочется подолгу рассматривать металлические скульптуры Антона Мартынюка.
Председатель областного отделения Белорусского союза художников Петр Кузьмич поздравил молодых коллег с очередным этапом в их творчестве и пожелал не останавливаться в развитии.
Высокий уровень работ оценил также заместитель начальника отдела управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан. По его мнению, одна из лучших выставочных площадок Бреста предоставлена молодым художникам по праву. "Кроме того, у нас в городе появляется достаточно большое количество новых выставочных пространств, есть краеведческий и художественный музеи, кинотеатры. Эти объекты готовы предоставить свои площади под персональные или совместные выставки. Мы со своей стороны обещаем всяческое содействие новым проектам", - сказал представитель управления культуры.
Выставка "Усе разам-7" в выставочном зале на улице Советской в Бресте будет работать до 29 марта.-0-
Фото Вадима Якубёнка