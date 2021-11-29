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29 ноября 2021, 08:32

Выставка в новополоцком музее воссоздаст советскую гостиную в канун Нового года

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29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории и культуры Новополоцка 1 декабря представит новогоднюю выставку "Старый Новый год", экспозиция которой состоит из фондов музея, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Выставка погрузит взрослых и детей в атмосферу советской гостиной в канун Нового года. В экспозиции более 150 предметов быта, праздничная ель, новогодние елочные игрушки 1960-1980-х годов, коллекция старых новогодних открыток и другая атрибутика. На выставке также будет фотозона, где каждый сможет сделать фотографию в советском интерьере.

"Одним из праздников, объединяющих каждого из нас, был и остается Новый год. Но кроме традиционного Нового года существует и Старый Новый год, наступающий в ночь с 13 на 14 января. Традиция отмечать два Новых года в нашей стране возникла в СССР, а после его распада продолжает существовать на постсоветском пространстве", - добавили в музее. Посетить выставку можно будет до 15 января 2022 года.

Кроме того, музей организовал городской конкурс "Навагодні цуд", участникам предлагают сделать елочные игрушки. Конкурс проходит в трех номинациях: "Зимняя сказка", "Белорусские традиции" и "Приз зрительских симпатий". Прием работ осуществляется до 22 декабря по адресу музея: Новополоцк, ул.Молодежная 45/3.-0-

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