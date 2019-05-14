Выставка живописи Андрея Бондарева расскажет об Индии

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусского художника Андрея Бондарева "Limbo. Приключения художника в Индии" откроется в Национальном центре современных искусств 17 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будет представлено около 50 картин, над которыми художник работал на протяжении 6 лет в Индии. "Все работы отражают мироощущение художника и позволяют зрителям прочувствовать контрасты Индии", - отметила заместитель директора по творческой деятельности центра Алеся Иноземцева. В портретах, пейзажах и других работах автор показал противоречивое сочетание чрезмерной роскоши и бедности Индии, сосуществование различных религий и, конечно же, яркость зелени и ослепительного солнца.

На открытии выставки Андрей Бондарев представит свою дебютную книгу "Limbo. Приключения художника в Индии", которая расскажет от третьего лица о приключениях героя по южноазиатской стране в поисках ярких красок, новых эмоций и ощущений. Издание полностью проиллюстрировано работами, написанными в Индии.

Для погружения посетителей в атмосферу, которую прочувствовал художник во время своего путешествия, представители студии "Индивара" исполнят индийские танцы, выступят музыканты-импровизаторы коллектива Radiofillz, саксофонист-флейтист Федор Маликин.

Выставка "Limbo. Приключения художника в Индии" продлится по 2 июня.

Андрей Бондарев - белорусский художник и прозаик. Родился в 1971 году в городе Полоцке. В настоящее время живет в Минске. Работы художника представлены в различных музеях и частных коллекциях мира.-0-