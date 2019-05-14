Выставка живописи Андрея Бондарева расскажет об Индии

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусского художника Андрея Бондарева "Limbo. Приключения художника в Индии" откроется в Национальном центре современных искусств 17 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.
В экспозиции будет представлено около 50 картин, над которыми художник работал на протяжении 6 лет в Индии. "Все работы отражают мироощущение художника и позволяют зрителям прочувствовать контрасты Индии", - отметила заместитель директора по творческой деятельности центра Алеся Иноземцева. В портретах, пейзажах и других работах автор показал противоречивое сочетание чрезмерной роскоши и бедности Индии, сосуществование различных религий и, конечно же, яркость зелени и ослепительного солнца.
На открытии выставки Андрей Бондарев представит свою дебютную книгу "Limbo. Приключения художника в Индии", которая расскажет от третьего лица о приключениях героя по южноазиатской стране в поисках ярких красок, новых эмоций и ощущений. Издание полностью проиллюстрировано работами, написанными в Индии.
Для погружения посетителей в атмосферу, которую прочувствовал художник во время своего путешествия, представители студии "Индивара" исполнят индийские танцы, выступят музыканты-импровизаторы коллектива Radiofillz, саксофонист-флейтист Федор Маликин.
Выставка "Limbo. Приключения художника в Индии" продлится по 2 июня.
Андрей Бондарев - белорусский художник и прозаик. Родился в 1971 году в городе Полоцке. В настоящее время живет в Минске. Работы художника представлены в различных музеях и частных коллекциях мира.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3571 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0988 BYN
|2.097 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.207 BYN
|3.217 BYN