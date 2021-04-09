Выставку к юбилею первого полета человека в космос открыли в областном краеведческом музее в Бресте

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее сегодня открылась выставка "Они были первыми", приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 1945 году Советский Союз победил фашизм. Страна лежала в руинах, а уже спустя 16 лет после войны Юрий Гагарин полетел в космос. Наверное, это подвиг как отдельного человека, так и всего народа, в том числе белорусского как одной из составляющих общей тогда страны. Вот об этом мы и хотели сказать нашей выставкой - о людях, которые действительно были первыми. Надеюсь, она будет интересной и познавательной для разных категорий посетителей", - сказал, открывая выставку, директор музея Алексей Митюков.

В экспозиции представлено около 200 подлинных предметов из различных фондовых коллекций музея - технические средства и приспособления, ткани и одежда, фалеристика, сфрагистика. Это мемориальные вещи, принадлежавшие советским и иностранным космонавтам, книги, журналы, плакаты, передающие дух того времени. На выставке можно увидеть фрагменты солнечных батарей, продукты питания космонавтов. Комплекс материалов посвящен земляку жителей Прибужья - первому белорусскому космонавту Петру Климуку. Среди подаренных музею предметов - детская гармошка будущего космонавта, пионерский галстук, первый паспорт и шлемофон.

"Музей основан в 1950 году. И уже с 60-х годов прошлого века сотрудники учреждения начали сбор и комплектование материалов на космическую тематику. Свой вклад в эту задачу внесло не одно поколение музейных работников. Особо хотелось бы вспомнить Алексея Егоровича Ярошенко - заведующего филиалом "Космос". Благодаря его неимоверным стараниям, энтузиазму, поездкам, знакомству со многими космонавтами наши фонды пополнились абсолютно редкими и ценными материалами", - отметила заведующая научно-экспозиционным отделом Нина Кириллова.

Из собранных Алексеем Ярошенко уникальных предметов представлены летные комбинезоны немецкого летчика-космонавта Зигмунда Йена и кубинца Арнальдо Тамайо Мендеса, фуражки, погоны космонавтов из Венгрии, Болгарии и Польши.

В конце мероприятия его участников ожидал сюрприз. В то время, когда в краеведческом музее открывали выставку, за тысячи километров от планеты Земля состоялась стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-18" "Ю.А. Гагарин" с Международной космической станцией. Посетители выставки в режиме реального времени могли наблюдать онлайн-трансляцию перехода космонавтов на борт МКС. В составе интернационального экипажа и наш земляк - летчик-космонавт Олег Новицкий.-0-