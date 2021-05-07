Выставку "Музеи - городу" презентовали в канун Дня Победы в южной казарме Брестской крепости

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее в Брестской крепости сегодня открылась выставка "Музеи - городу", посвященная Дню Победы и Международному дню музеев, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный хранитель фондов областного краеведческого музея Зоя Нерезько.

Это совместный проект музейщиков области. Свои лучшие коллекции презентовали мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", областной краеведческий музей, Музей истории города Бреста, Березовский историко-краеведческий музей, Кобринский военно-исторический музей имени А.В. Суворова. Всего в экспозиции представлено более 150 предметов. Некоторые из них экспонируются впервые.

В основном представлены предметы быта, военные, гражданские и народные костюмы. Военная тематика отражена в экспонатах из фондовых коллекций мемориала "Я - крепость, веду бой...". Они показывают предвоенную жизнь цитадели, героическую оборону 1941 года. Судьбы защитников крепости прослеживаются по фотографиям из семейных архивов и воспоминаниям участников обороны, на основе немецких снимков.

"Проект "Музеи - городу" мы реализуем с 2012 года. Это наподобие областного музейного форума, на котором музеи Брестской области представляют все самое интересное, что у них есть. Если вначале это была однодневная акция, то затем по многочисленным просьбам посетителей продолжительность работы выставки увеличилась. В этом году с экспозицией можно будет ознакомиться до 1 июля", - отметила Зоя Нерезько.

На сайте мемориального комплекса по 1 июля будет экспонироваться мультимедийный выставочный проект "Художники Победы", приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и подготовленный в рамках международного проекта "Территория Победы". На выставке собраны художественные произведения, созданные в боевой обстановке, в госпиталях и глубоком тылу, а также в послевоенное время.

В самой же Брестской крепости в честь праздника будет работать художественно-декоративная подсветка. Недавно обновленная иллюминация по-особому высветит вход в мемориал "Звезда" и центральную аллею, штык-обелиск и монумент "Мужество", здания кольцевой казармы и площадь Церемониалов. Подсветку зажгут 8 и 9 мая с 21.30 до 23.00, а в День Победы ее дополнит праздничный салют над крепостью-героем.-0-