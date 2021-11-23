Выставку о поэтах и прозаиках 1920-1930-х годов представили в Минске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-документальная экспозиция "Залатая раніца беларускага Адраджэння" открылась сегодня в Государственном музее истории белорусской литературы, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году много юбилейных дат со дня рождения известных белорусских поэтов и прозаиков: 110-летие со дня рождения Юлия Тавбина, 115-летие - Андрея Александрова и Алеся Сологуба, 120-летие - Михася Зарецкого и Виталия Вольского, 125-летие - Кондрата Крапивы, Моисея Кульбака и Михася Чарота и 135-летие - Змитрока Бядули.

Заведующая научно-экспозиционным отделом музея истории белорусской литературы Ольга Гулева рассказала, что выставочный проект готовился на протяжении года. "Эта выставка возвращает нас в 1920-1930-е годы прошлого века. Именно они считаются одними из самых ярких страниц в истории белоруской литературы. В этот период выходило много книг, звучали имена молодых писателей, поэтов и критиков. Время было благоприятным для развития национальной культуры и науки", - сказала Ольга Гулева.

Она также отметила, что в тот период произошло много знаковых событий: в 1921 году распахнул двери Белорусский государственный университет, были созданы ведущие театры, а в 1926 году снята первая белорусская кинолента "Лесная быль" по повести Михася Чарота "Свинопас".

В экспозиции можно увидеть выдержки из разных изданий того времени. Например, в одном из выпусков белорусского журнала "Полымя" выходила "Хроніка беларускай культуры", где публиковались заметки о творческой жизни писателей. Гости могут прочитать интересные новости о том, что "Якуб Колас находится в своем доме в Акопах, где написал много новых стихотворений эпичного характера", Михась Зарецкий сдал в печать роман "Стежки-дорожки" и даже о том, что Янка Купала выехал в Чехословакию в Карлсбад на лечение.

Помимо этого, на выставке представлены газеты "Чырвоная змена", "Звязда", "Літаратура і мастацтва", "Беларуская веска", в которых печатались произведения выдающихся белорусских писателей. В музее отметили: среди сотрудников редакций того времени было немало поэтов и прозаиков, а среди популярных журналов тех лет выделялись "Маладняк", "Узвышша", "Искра Ильича" и "Штерн".

Материалы для экспозиции - из фондов музея и Президентской библиотеки Республики Беларусь. Использованы также электронные копии журналов из фондов Национальной библиотеки Беларуси.-0-