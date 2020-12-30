Выставку рождественских вертепов открыли в Бресте

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставку "Рождественский вертеп" открыли сегодня в филиале Брестского областного краеведческого музея - музее "Спасенные художественные ценности", передает корреспондент БЕЛТА.

Пряничные, бумажные, из пластилина, соломы, других природных материалов - на вернисаже представили около десятка объемных вертепных композиций. Одни выполнены воспитанниками воскресных школ, другие - учащимися художественных студий, творческих объединений. В этой творческой работе детям увлеченно помогали взрослые - педагоги и родители. Центральное место в экспозиции заслуженно занимает воспроизведенная в тесте каноническая сцена рождественского сюжета от Свято-Симеоновского кафедрального собора. Лишь немного уступает ему размером, но не ароматом такая же съедобная скульптура из Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря.

"Традиция создания вертепов накануне Рождества существует много лет во всем мире. Каждый может сделать вертеп у себя дома вместе со своей семьей из любых материалов. Но самый вкусный, безусловно, из пряничного теста, который после праздников съедали", - рассказала ведущий научный сотрудник музея Наталья Петрова.

На выставке представлены и другие творческие работы на тему новогодних праздников - всего около сотни экспонатов. Это иконы XIX века, почитаемые в канун и во время праздника Рождества Христова, из фондов областного краеведческого музея и праздничные иконы современных брестских иконописцев. Из частных коллекций экспонируются новогодние игрушки середины прошлого века и винтажные куклы, созданные в традициях XIX века. Восхищение участников вернисажа вызвало рельефное панно из дерева брестского мастера Юрия Чернева "У лукоморья дуб зеленый", созданное около 50 лет назад. Экспозицию дополняют картины профессиональных и самодеятельных художников.

Выставка рождественских вертепов в музее "Спасенные художественные ценности" будет экспонироваться по 31 января. Кроме того, в течение месяца там пройдут мастер-классы по клеевой технике изготовления новогодних открыток и рождественских венков.-0-

Фото Вадима Якубёнка