Выставочный проект памяти Михаила Савицкого готовится к открытию в Могилеве

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Памяти Михаила Савицкого посвящается…", приуроченный к 100-летию со дня рождения народного художника Беларуси, откроется в Могилеве. Работы мастера можно увидеть с 18 февраля в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова, сообщает БЕЛТА.

"В экспозиции представлены произведения Михаила Савицкого на военную тематику, - уточнили в учреждении культуры. - Своей кистью он отразил на полотнах страшную правду о жестокости войны, заключающуюся в безграничной боли, страданиях и смерти. Художник прошел суровую школу жизни, был участником Великой Отечественной войны и узником концлагерей, поэтому военная тема не могла не стать ключевой в его творчестве. Мастер как никто другой смог создать эпическую поэму о жизни человека, о подвиге и жертвенности, долге и предназначении. Работы Михаила Савицкого стали достоянием белорусской и мировой живописи".

Михаил Андреевич Савицкий - народный художник БССР (1972) и СССР (1978), действительный член Российской академии художеств и Национальной академии наук Беларуси. Первый, кто был награжден орденом Франциска Скорины (1997). Указом Президента Беларуси №135 от 1 марта 2006 года Михаилу Савицкому было присвоено звание Героя Беларуси.-0-