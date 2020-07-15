"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка

Самый древний город Беларуси, столица первого государства на наших землях, родина просветителей, один из мощнейших городов Великого княжества Литовского - это все Полоцк. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" в 862 году. На протяжении многих веков Полоцк рождал и притягивал талантливых людей, которые прославляли Беларусь во всем мире. Журналисты БЕЛТА отправились в родной город Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины и Симеона Полоцкого и узнали, как сохраняют великое наследие и приумножают традиции.

Бренды Полоцка

Среди наиболее известных достопримечательностей Полоцка в топе у туристов - Софийский собор. Духовный символ белорусов стоит на Верхнем замке около Западной Двины. Возведение Софии в ХІ веке демонстрировало экономическую и политическую силу Полоцкого княжества.

За всю историю своего существования храм пережил много испытаний, перестроек и пожаров. Современный вид собор приобрел в XVIII веке. Сегодня в храме находится экспозиция Музея истории архитектуры Софийского собора и концертный зал с органом.

В стенах собора проводятся экскурсии, концерты и фестивали. Один из них - международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" - начали проводить в 1996 году по инициативе заслуженной артистки Беларуси Ксении Погорелой. Более 30 лет назад уроженка российского Краснодара приехала в Полоцк и стала частью его культурной жизни.

"В 1990 году у Полоцка появился город-побратим Фридрихсхафен (Германия). Через два года я поехала туда учиться в органной академии, завязались знакомства с органистами и начала вызревать идея фестиваля. Главное, что и публика была для такой музыки, на мои концерты собиралось по 500 человек, ведь белорусская органная культура является частью западноевропейской. Эта музыка нам близка", - рассказала Ксения Погорелая.

Несколько лет назад софийский орган модернизировали, что значительно увеличило технические возможности для музыкантов. Величественный инструмент радует слух ценителей классики. "Когда сюда приехала, то главным местом в городе для меня стал собор. Приходила в храм и ощущала необыкновенную ауру, внутри неописуемая красота. Сейчас Полоцк стал родным городом", - добавила органистка.

Рядом с Софийским собором находится еще одно знаковое место - корпуса бывшего иезуитского коллегиума. Сегодня здесь учится около 1 тыс. студентов Полоцкого государственного университета, но еще в начале 2000-х здесь были лишь полуразрушенные здания.

"В 2003 году было принято решение о возвращении высшего образования в исторические места Полоцка, нам передали корпуса коллегиума. Через два года в часть зданий переехал историко-филологический факультет (ныне гуманитарный), который и сегодня здесь продолжает свое развитие. Чуть позже к нему присоединился факультет информационных технологий", - отметил проректор по научной работе вуза Юрий Голубев.

Постепенно начали приводить в порядок другие здания. В 2016-2017 годах масштабная реставрация бывшего коллегиума завершилась. Внутри появилась полюбившаеся многим воссозданная "Механическая голова" - знаменитое творение ученого Габриэля Грубера, который трудился в стенах коллегиума в конце XVIII века. "Голова" размещалась в музее Полоцкого коллегиума, а позже академии, и представляла собой голову старца с подвижными глазами и длинными седыми волосами.

Также в здании есть экспозиционные пространства, недавно появилась галерея ректоров - в ней более 40 имен.

На территории внутреннего дворика коллегиума главные достопримечательности - восстановленный колодец XVIII века, галерея репродукций картин и музыкальные часы с академическим шествием.

Каждый час с 8.00 до 14.00 звучит гимн студентов Gaudeamus igitur и Полоцкого университета. Одновременно по небольшому балкончику из одной дверцы в другую движутся фигурки Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, первого ректора Полоцкого иезуитского коллегиума Петра Скарги, преподавателя и студента.

Руководство университета в будущем намерено вернуться к восстановлению подвалов коллегиума, которые станут еще одним привлекательным арт-объектом университета. В ближайшие годы на территории университетского городка планируют восстановить небольшое здание, которое раньше было аптечным корпусом. "Мы провели изыскательские работы, специалисты восстановили облик здания. Этим летом студенты займутся археологическими раскопками, откроем сохранившиеся под землей сводчатые подвалы. В задумках - реконструировать корпус в 2021 году к 440-летию университета", - добавил Юрий Голубев.

Восстановленные корпуса коллегиума включены в туристические маршруты Полоцка. Ежегодно бывший иезуитский коллегиум посещает около 15 тыс. человек.

Есть в Полоцке место силы, которое по праву считают жемчужиной не только восточнославянской, но и мировой архитектуры - Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря. Так ее называют не только из-за почтенного возраста (храм построен в XII веке), но и из-за уникальных фресок и археологических открытий. У стен церкви в последние годы идут раскопки.

Старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц рассказал, что первые археологические исследования на прилегающей территории храма начали в 2015 году, до этого его фактически не изучали.

"В том году мы выяснили, что храм был значительно больше, и многое из того, что было возведено в первоначальном виде в XII веке, разрушено. В свое время к храму были пристроены галереи, а со стороны входа находился экзонартекс (это как холл, но в храме). Уже с 2017 года начались регулярные раскопки. По крупицам сохраняем все фрагменты фресок, которые находим в земле. Надеемся, что со временем этот пазл получится собрать воедино", - отметил специалист.

Наверное, наибольший успех в работе археологов принес 2018 год. Тогда специалисты на глубине около 3 м откопали остатки помещения, где, предположительно, мог быть захоронен отец Евфросинии Полоцкой. Примеров такого подземелья в древнерусской архитектуре X-XIII веков в Восточной Европе не встречалось, что подтверждает индивидуальный подход в строительстве храма по заказу святой. Тогда преимущественно все каменные памятники возводились выше уровня земли. Помещение было размером 1,5 на 4,5 м. В него вела каменная лестница, был алтарь и специальная ниша.

История реставрационных работ показала, что о храме многое было неизвестно. Этот религиозный и архитектурный памятник удивителен тем, что в нем на 90% сохранились фрески XII века.

Всего же на восстановление фресок потребовалось более двух десятилетий кропотливого труда белорусов и россиян. Как считают специалисты, замысел росписи храма принадлежит Евфросинии Полоцкой, это ее послание потомкам, своеобразный код, расшифровать который еще предстоит.

В процессе археологических раскопок на территории монастыря были сделаны важные находки, в том числе печать самой Евфросинии Полоцкой, фрагменты плинфы с изображением музыканта-скомороха и части чертежа храма-усыпальницы.

Музеи

Чтобы посетить все полоцкие музеи, понадобится несколько дней. В Полоцке только государственных 11 музеев, которые объединены в Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. Один из главных - Музей белорусского книгопечатания, единственное в стране подобное учреждение.

В нем можно увидеть множество белорусских, российских и западноевропейских книжных изданий различных веков. В 13 залах демонстрируется путь белорусской (и восточнославянской) книги и печатного слова: от рукописей до массовой печати.

В одном из залов особенно часто обновляется экспозиция. Ежегодно здесь размещают книги, ставшие лауреатами национального конкурса "Искусство книги", демонстрируя тем самым достижения современного отечественного книгопечатания. В Скориновском зале начали создавать виртуальную полку всех книг первопечатника.

В здании бывшей братской школы кроме Музея белорусского книгопечатания работает еще и Музей-библиотека Симеона Полоцкого, открытый в 1994 году. Пространство оформлено в стиле европейской библиотеки. В экспозиции есть оригинальные издания просветителя.

Заложенные в ХІ-ХІІ веках, когда в Софийском соборе и Спасском монастыре начали собирать книги и иконы, музейные традиции Полоцка продолжаются и в наши дни. В последние два десятилетия в городе появились несколько музеев. Среди них - Детский.

В его экспозиционных залах расположены предметы из разных музейных коллекций от самовара до фотоаппарата, дети могут узнать историю их изобретения, понять, что человек по своей сути - созидатель, творец.

Экспозиция Детского музея - познавательно-игровое пространство, где можно получить знания, поупражняться во внимательности, сообразительности, ловкости, творчески проявить себя и просто пофантазировать.

В сентябре 2005 года в Полоцке открыли Природно-экологический музей. Он разместился в здании бывшей водонапорной башни, построенной в 1953 году.

В здании высотой почти 33 м представлено более 1 тыс. предметов естественно-исторической коллекции.

Четыре экспозиционных уровня музея "нанизаны" на лестницу. Первый рассказывает о биологическом разнообразии и уникальности природы Беларуси, второй уровень знакомит с экологическими проблемами современного города, на третьем собрана информация о заповедниках и памятниках природы, видах животных и птиц, занесенных в Красную книгу. На последнем уровне размещен кинолекционный и выставочный залы, а также обзорная площадка.

Послания предков

Наследие Полоцкой земли богато и разнообразно и требует бережного отношения. Кроме археологических артефактов, сохранившихся архитектурных памятников, в Художественной галерее создана уникальная стационарная выставка "Стенопись Спасо-Преображенской церкви". В ней экспонируется отслоенная масляная живопись XVIII-XIX веков, снятая со стен Спасской церкви. Сегодня в храме открыт весь корпус фресковой росписи XII века, программа которого была создана по замыслу преподобной Евфросинии Полоцкой.

Раскрывать древние фрески еще в 1992 году начал белорусский реставратор Владимир Ракицкий. С 2006 года к работе приступили специалисты из России под руководством опытнейшего реставратора Владимира Сарабьянова. Применив новые технологии, позволяющие не смывать, а отслаивать более позднюю живопись, реставраторы сохранили масляные росписи.

В раздвижных стеллажах изображены различные библейские сюжеты.

"Технология позволила снимать со стен сюжеты до 6 кв.м. Была сохранена живопись нескольких веков. Такого еще нигде не проводили. Реставраторы из других стран приезжали, интересовались нашим опытом", - рассказала заведующая Художественной галереей Лариса Лысенко. Некоторые композиции были выполнены вокруг оконных проемов, реставраторы так и отслоили их, учитывая этот нюанс.

Реализовать масштабный проект было бы невозможно без поддержки государства, на работы выделялись гранты фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Обычному человеку сложно представить, насколько кропотливый труд проделали реставраторы. На площади почти в 1 тыс. кв.м они скрупулезно очистили каждый миллиметр фресковой живописи. Затем с ней работали специалисты Художественной галереи.

Сохраняют на Полотчине и народную традиционную культуру. В прошлом году Министерство культуры придало статус нематериальной историко-культурной ценности "Спеўнай традыцыі выканання купальскіх і жніўных песень "у перахлёст" у вёсцы Багатырская Полацкага раёна Віцебскай вобласці".

Исполняет эти песни и поддерживает традицию народный фольклорный ансамбль "Галасы спадчыны". Он основан в 1971 году при Богатырском сельском Доме культуры. Участники коллектива, работники культуры района собирали материал много лет. Общались со старшим поколением жителей деревни, узнавали, как и когда исполнялись песни. Искали информацию также в соседних селах. Пение "у перахлёст" стало брендом народно-песенной культуры района. Это наследие не первый год притягивает внимание специалистов и студентов-культурологов.

Город с более чем тысячелетней историей продолжает свое развитие как культурный и духовный центр Беларуси. На ближайшие годы в этой сфере Полоцк планирует осуществить и закончить нескольких проектов: открыть археологический музей, завершить в 2021 году строительные работы на Верхнем замке.

В 2024 году полочане намерены закончить реставрацию Спасо-Преображенской церкви. Ведь в 2025 году христианский мир будет отмечать 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-