"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:32 Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать Президент
11:29 Легковушка сбила пенсионерку на нерегулируемом переходе в Борисове Происшествия
11:29 Лукашенко: экспорт будет основным направлением Президент
11:23 Россиянка пыталась ввезти в Беларусь более 140 таблеток с наркотиками и психотропами в составе Происшествия
11:16 За сутки в России выявили 6422 заразившихся COVID-19 В мире
11:15 В Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка Регионы
11:14 Первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19 В мире
11:14 До +26°С ожидается в Беларуси 16 июля Общество
11:14 Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19 Общество
11:08 Лукашенко назвал своей мечтой строительство современной автотрассы от Минска до Полоцка Президент
11:03 Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов Общество
10:59 Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса Президент
10:56 Лукашенко: мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы Президент
10:53 ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске Политика
10:48 Грузовик и легковушка столкнулись в Калинковичском районе Происшествия
10:38 Житель Орши выманил у знакомых под развитие бизнеса более $64 тыс. Происшествия
10:37 Нефть дорожает после резкого падения запасов в США В мире
10:36 Житель Гродно размахивал ножом в поезде, его задержал помощник машиниста Происшествия
10:29 Житель Быховского района пытался из ревности убить женщину куском арматуры Происшествия
10:26 В Украине карантин из-за COVID-19 продлят еще на месяц В мире
10:21 В Горецком районе дачного вора нашли по следу от обуви Происшествия
10:20 В Беларуси осталось убрать 8,1% площадей озимого ячменя Экономика
10:14 Администрация Трампа не будет отзывать визы у иностранных студентов В мире
10:13 Возле Дворца гимнастики в Минске появится новый многофункциональный комплекс Регионы
10:06 Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены Регионы
09:59 Определен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиаду Спорт
09:50 Белорусский Красный Крест и партнеры помогут домам-интернатам Брестской области с оборудованием Регионы
09:47 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка Культура
09:45 Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области Президент
09:43 В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов Общество
Все новости
Все новости
Культура
15 июля 2020, 09:47

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка

Самый древний город Беларуси, столица первого государства на наших землях, родина просветителей, один из мощнейших городов Великого княжества Литовского - это все Полоцк. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" в 862 году. На протяжении многих веков Полоцк рождал и притягивал талантливых людей, которые прославляли Беларусь во всем мире. Журналисты БЕЛТА отправились в родной город Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины и Симеона Полоцкого и узнали, как сохраняют великое наследие и приумножают традиции.

Бренды Полоцка

Среди наиболее известных достопримечательностей Полоцка в топе у туристов - Софийский собор. Духовный символ белорусов стоит на Верхнем замке около Западной Двины. Возведение Софии в ХІ веке демонстрировало экономическую и политическую силу Полоцкого княжества.

За всю историю своего существования храм пережил много испытаний, перестроек и пожаров. Современный вид собор приобрел в XVIII веке. Сегодня в храме находится экспозиция Музея истории архитектуры Софийского собора и концертный зал с органом.

В стенах собора проводятся экскурсии, концерты и фестивали. Один из них - международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" - начали проводить в 1996 году по инициативе заслуженной артистки Беларуси Ксении Погорелой. Более 30 лет назад уроженка российского Краснодара приехала в Полоцк и стала частью его культурной жизни.

"В 1990 году у Полоцка появился город-побратим Фридрихсхафен (Германия). Через два года я поехала туда учиться в органной академии, завязались знакомства с органистами и начала вызревать идея фестиваля. Главное, что и публика была для такой музыки, на мои концерты собиралось по 500 человек, ведь белорусская органная культура является частью западноевропейской. Эта музыка нам близка", - рассказала Ксения Погорелая.

Несколько лет назад софийский орган модернизировали, что значительно увеличило технические возможности для музыкантов. Величественный инструмент радует слух ценителей классики. "Когда сюда приехала, то главным местом в городе для меня стал собор. Приходила в храм и ощущала необыкновенную ауру, внутри неописуемая красота. Сейчас Полоцк стал родным городом", - добавила органистка.

Рядом с Софийским собором находится еще одно знаковое место - корпуса бывшего иезуитского коллегиума. Сегодня здесь учится около 1 тыс. студентов Полоцкого государственного университета, но еще в начале 2000-х здесь были лишь полуразрушенные здания.

"В 2003 году было принято решение о возвращении высшего образования в исторические места Полоцка, нам передали корпуса коллегиума. Через два года в часть зданий переехал историко-филологический факультет (ныне гуманитарный), который и сегодня здесь продолжает свое развитие. Чуть позже к нему присоединился факультет информационных технологий", - отметил проректор по научной работе вуза Юрий Голубев.

Постепенно начали приводить в порядок другие здания. В 2016-2017 годах масштабная реставрация бывшего коллегиума завершилась. Внутри появилась полюбившаеся многим воссозданная "Механическая голова" - знаменитое творение ученого Габриэля Грубера, который трудился в стенах коллегиума в конце XVIII века. "Голова" размещалась в музее Полоцкого коллегиума, а позже академии, и представляла собой голову старца с подвижными глазами и длинными седыми волосами.

Также в здании есть экспозиционные пространства, недавно появилась галерея ректоров - в ней более 40 имен.

На территории внутреннего дворика коллегиума главные достопримечательности - восстановленный колодец XVIII века, галерея репродукций картин и музыкальные часы с академическим шествием.

Каждый час с 8.00 до 14.00 звучит гимн студентов Gaudeamus igitur и Полоцкого университета. Одновременно по небольшому балкончику из одной дверцы в другую движутся фигурки Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины, первого ректора Полоцкого иезуитского коллегиума Петра Скарги, преподавателя и студента.

Руководство университета в будущем намерено вернуться к восстановлению подвалов коллегиума, которые станут еще одним привлекательным арт-объектом университета. В ближайшие годы на территории университетского городка планируют восстановить небольшое здание, которое раньше было аптечным корпусом. "Мы провели изыскательские работы, специалисты восстановили облик здания. Этим летом студенты займутся археологическими раскопками, откроем сохранившиеся под землей сводчатые подвалы. В задумках - реконструировать корпус в 2021 году к 440-летию университета", - добавил Юрий Голубев.

Восстановленные корпуса коллегиума включены в туристические маршруты Полоцка. Ежегодно бывший иезуитский коллегиум посещает около 15 тыс. человек.

Есть в Полоцке место силы, которое по праву считают жемчужиной не только восточнославянской, но и мировой архитектуры - Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря. Так ее называют не только из-за почтенного возраста (храм построен в XII веке), но и из-за уникальных фресок и археологических открытий. У стен церкви в последние годы идут раскопки.

Старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц рассказал, что первые археологические исследования на прилегающей территории храма начали в 2015 году, до этого его фактически не изучали.

"В том году мы выяснили, что храм был значительно больше, и многое из того, что было возведено в первоначальном виде в XII веке, разрушено. В свое время к храму были пристроены галереи, а со стороны входа находился экзонартекс (это как холл, но в храме). Уже с 2017 года начались регулярные раскопки. По крупицам сохраняем все фрагменты фресок, которые находим в земле. Надеемся, что со временем этот пазл получится собрать воедино", - отметил специалист.

Наверное, наибольший успех в работе археологов принес 2018 год. Тогда специалисты на глубине около 3 м откопали остатки помещения, где, предположительно, мог быть захоронен отец Евфросинии Полоцкой. Примеров такого подземелья в древнерусской архитектуре X-XIII веков в Восточной Европе не встречалось, что подтверждает индивидуальный подход в строительстве храма по заказу святой. Тогда преимущественно все каменные памятники возводились выше уровня земли. Помещение было размером 1,5 на 4,5 м. В него вела каменная лестница, был алтарь и специальная ниша.

История реставрационных работ показала, что о храме многое было неизвестно. Этот религиозный и архитектурный памятник удивителен тем, что в нем на 90% сохранились фрески XII века.

Всего же на восстановление фресок потребовалось более двух десятилетий кропотливого труда белорусов и россиян. Как считают специалисты, замысел росписи храма принадлежит Евфросинии Полоцкой, это ее послание потомкам, своеобразный код, расшифровать который еще предстоит.

В процессе археологических раскопок на территории монастыря были сделаны важные находки, в том числе печать самой Евфросинии Полоцкой, фрагменты плинфы с изображением музыканта-скомороха и части чертежа храма-усыпальницы.

Музеи

Чтобы посетить все полоцкие музеи, понадобится несколько дней. В Полоцке только государственных 11 музеев, которые объединены в Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. Один из главных - Музей белорусского книгопечатания, единственное в стране подобное учреждение.

В нем можно увидеть множество белорусских, российских и западноевропейских книжных изданий различных веков. В 13 залах демонстрируется путь белорусской (и восточнославянской) книги и печатного слова: от рукописей до массовой печати.

В одном из залов особенно часто обновляется экспозиция. Ежегодно здесь размещают книги, ставшие лауреатами национального конкурса "Искусство книги", демонстрируя тем самым достижения современного отечественного книгопечатания. В Скориновском зале начали создавать виртуальную полку всех книг первопечатника.

В здании бывшей братской школы кроме Музея белорусского книгопечатания работает еще и Музей-библиотека Симеона Полоцкого, открытый в 1994 году. Пространство оформлено в стиле европейской библиотеки. В экспозиции есть оригинальные издания просветителя.

Заложенные в ХІ-ХІІ веках, когда в Софийском соборе и Спасском монастыре начали собирать книги и иконы, музейные традиции Полоцка продолжаются и в наши дни. В последние два десятилетия в городе появились несколько музеев. Среди них - Детский.

В его экспозиционных залах расположены предметы из разных музейных коллекций от самовара до фотоаппарата, дети могут узнать историю их изобретения, понять, что человек по своей сути - созидатель, творец.

Экспозиция Детского музея - познавательно-игровое пространство, где можно получить знания, поупражняться во внимательности, сообразительности, ловкости, творчески проявить себя и просто пофантазировать.

В сентябре 2005 года в Полоцке открыли Природно-экологический музей. Он разместился в здании бывшей водонапорной башни, построенной в 1953 году.

В здании высотой почти 33 м представлено более 1 тыс. предметов естественно-исторической коллекции.

Четыре экспозиционных уровня музея "нанизаны" на лестницу. Первый рассказывает о биологическом разнообразии и уникальности природы Беларуси, второй уровень знакомит с экологическими проблемами современного города, на третьем собрана информация о заповедниках и памятниках природы, видах животных и птиц, занесенных в Красную книгу. На последнем уровне размещен кинолекционный и выставочный залы, а также обзорная площадка.

Послания предков

Наследие Полоцкой земли богато и разнообразно и требует бережного отношения. Кроме археологических артефактов, сохранившихся архитектурных памятников, в Художественной галерее создана уникальная стационарная выставка "Стенопись Спасо-Преображенской церкви". В ней экспонируется отслоенная масляная живопись XVIII-XIX веков, снятая со стен Спасской церкви. Сегодня в храме открыт весь корпус фресковой росписи XII века, программа которого была создана по замыслу преподобной Евфросинии Полоцкой.

Раскрывать древние фрески еще в 1992 году начал белорусский реставратор Владимир Ракицкий. С 2006 года к работе приступили специалисты из России под руководством опытнейшего реставратора Владимира Сарабьянова. Применив новые технологии, позволяющие не смывать, а отслаивать более позднюю живопись, реставраторы сохранили масляные росписи.

В раздвижных стеллажах изображены различные библейские сюжеты.

"Технология позволила снимать со стен сюжеты до 6 кв.м. Была сохранена живопись нескольких веков. Такого еще нигде не проводили. Реставраторы из других стран приезжали, интересовались нашим опытом", - рассказала заведующая Художественной галереей Лариса Лысенко. Некоторые композиции были выполнены вокруг оконных проемов, реставраторы так и отслоили их, учитывая этот нюанс.

Реализовать масштабный проект было бы невозможно без поддержки государства, на работы выделялись гранты фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Обычному человеку сложно представить, насколько кропотливый труд проделали реставраторы. На площади почти в 1 тыс. кв.м они скрупулезно очистили каждый миллиметр фресковой живописи. Затем с ней работали специалисты Художественной галереи.

Сохраняют на Полотчине и народную традиционную культуру. В прошлом году Министерство культуры придало статус нематериальной историко-культурной ценности "Спеўнай традыцыі выканання купальскіх і жніўных песень "у перахлёст" у вёсцы Багатырская Полацкага раёна Віцебскай вобласці".

Исполняет эти песни и поддерживает традицию народный фольклорный ансамбль "Галасы спадчыны". Он основан в 1971 году при Богатырском сельском Доме культуры. Участники коллектива, работники культуры района собирали материал много лет. Общались со старшим поколением жителей деревни, узнавали, как и когда исполнялись песни. Искали информацию также в соседних селах. Пение "у перахлёст" стало брендом народно-песенной культуры района. Это наследие не первый год притягивает внимание специалистов и студентов-культурологов.

Город с более чем тысячелетней историей продолжает свое развитие как культурный и духовный центр Беларуси. На ближайшие годы в этой сфере Полоцк планирует осуществить и закончить нескольких проектов: открыть археологический музей, завершить в 2021 году строительные работы на Верхнем замке.

В 2024 году полочане намерены закончить реставрацию Спасо-Преображенской церкви. Ведь в 2025 году христианский мир будет отмечать 900-летие со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА культура музей Полоцк проект репортаж
Новости рубрики Культура
Фото "Гомельские Ведомости" Вышитые копии полотен известных живописцев представлены на выставке в Гомеле
Фото отдела культуры Кобринского райисполкома Резные скульптуры на тему традиционной свадьбы появились в агрогородке Дивин к "Дажынкам"
Фото из архива "Вишневый фестиваль" в Глубоком в этом году пройдет в один день
Фото из архива Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в нацотборе на детское "Евровидение-2020"
Фото из архива Фото с фестивалей исторической реконструкции Грюнвальдской битвы покажут на выставке в Минске
БГПУ. Фото minsktourism.by Танцевальный коллектив БГПУ стал призером фестиваля Global Internet Dance
Главное
Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области
Лукашенко: экспорт будет основным направлением
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 799 пациентов с COVID-19
Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
В Минске возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка
Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов
Почти 2,3 тыс. человек в Беларуси прошли медицинскую реабилитацию после COVID-19
Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены
В Беларуси установлены перечни специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Храмы, музеи и фрески ХII века - как сохраняют культурный код Полоцка
"Гомельтранснефть Дружба" отремонтировала участок нефтепровода Мозырь-Брест
В Беларуси осталось убрать 8,1% площадей озимого ячменя
Поступательное развитие лучше революционных изменений - гендиректор БПХО
Пенсия через почту: если получателя нет дома, деньги он может получить и позже - Минтруда
Белорусские медики провели сверхсложную операцию у пациента с опухолью внутри спинного мозга
В Горецком районе дачного вора нашли по следу от обуви
Белорусский Красный Крест и партнеры помогут домам-интернатам Брестской области с оборудованием
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.