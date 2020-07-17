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17 июля 2020, 09:30

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Историко-культурное наследие Беларуси - возрождение

Несвижский замок. Фото из архива
Несвижский замок. Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое внимание со стороны государства уделяется сохранению культурного наследия. Шедевры белорусского искусства находятся в коллекциях крупнейших белорусских музеев, собраниях библиотек.

Фото из архива
Фото из архива

Классика белорусской драматургии и музыки демонстрируется на театральных подмостках и в концертных залах, экранизируется. Наиболее значимые материальные ценности включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

С момента обретения независимости в Беларуси ведется серьезнейшая работа по реставрации и восстановлению историко-культурного наследия: за 25 лет отреставрированы более 580 памятников архитектуры. Среди них – Мирский замок, Свято-Покровский монастырь в Толочине, бывший дворец Друцких-Любецких в Щучине, Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно, Северо-восточная башня Лидского замка.

Лидский замок. Фото из архива
Лидский замок. Фото из архива

Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива
Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива

Борисоглебская (Коложская) церковь. Фото из архива
Борисоглебская (Коложская) церковь. Фото из архива

Сохранить историко-культурное наследие во многом удается благодаря фонду Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Так, в 2017–2019 годах за счет средств фонда проведены реставрационные работы дворцово-паркового ансамбля Пусловских в Коссово, завершен капитальный ремонт бывшего дома купца Антошкевича в Могилеве, восстановлено родовое имение Наполеона Орды в урочище Красный Двор, реставрация живописи Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и другие мероприятия.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отреставрирована площадь Победы, продолжается реставрация и музеефикация сооружений в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". За годы суверенитета по инициативе Президента возведены десятки новых объектов, ставших знаковыми для страны и белорусской архитектуры. Среди них Дворец Независимости, Музей Великой Отечественной войны, Национальная библиотека Беларуси, "Минск-Арена", площадь Государственного флага. В последнее десятилетие открыт Храм-памятник в честь Всех Святых, памятник "Массив имен" в "Тростенце", мемориальный комплекс в деревне Ола.

Музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива
Музей истории Великой Отечественной войны. Фото из архива

Брестская крепость. Фото из архива
Брестская крепость. Фото из архива

По поручению Президента Александра Лукашенко в ноябре 2012 года Совет Министров утвердил государственную программу возрождения технологий и традиций производства слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции "Слуцкие пояса" на 2012–2015 годы.

Фото из архива
Фото из архива

Фото из архива
Фото из архива

Изучив секреты мастерства ткачей, исследовав художественные особенности поясов и материалы, из которых они изготавливались в ХVIII веке, на предприятии "Слуцкие пояса"воссоздали уникальную технологию производства поясов. Первый слуцкий пояс – полная копия оригинального исторического шедевра – вручен Александру Лукашенко и хранится во Дворце Независимости.

Фото из архива
Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Беларусь уникальная: культура и традиции", читайте здесь.-0-

Несвижский замок. Фото из архива
Несвижский замок. Фото из архива

Дворцово-парковый ансамбль Пусловских. Фото из архива
Дворцово-парковый ансамбль Пусловских. Фото из архива

Родовое имение Наполеона Орды. Фото из архива
Родовое имение Наполеона Орды. Фото из архива

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