Заявки на конкурс юных музыкантов Белорусского детского фонда принимаются по 25 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на республиканский конкурс юных музыкантов "Музыка детской души" для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями принимаются по 25 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проектов фонда Юлия Капцевич.

С 1988 года Белорусский детский фонд реализует программу "Юные дарования". Она предполагает помощь талантливым детям с ограниченными возможностями и сиротам: образовательную поддержку, организацию концертов, выставок, конкурсов, приобретение необходимого музыкального оборудования и инструментов, художественных принадлежностей, концертных костюмов, проведение творческого семинара "Юные дарования", вручение стипендий Международной ассоциации детских фондов "Мы верим в тебя!". Многие из тех, кого поддержал фонд, стали известными артистами белорусской эстрады, педагогами-художниками, музыкантами, писателями, фотографами.

"Мы снова готовы открывать юные таланты и помогать им в творческом становлении, поэтому и объявили конкурс "Музыка детской души". В нем мы приглашаем поучаствовать сирот и детей с ограниченными возможностями в возрасте 10-18 лет, которые занимаются музыкой и вокалом. Проект пройдет по всей республике. Конкурс начнется с туров в областях и Минске. Победителей будут определять в двух номинациях: вокал академический и народный, инструментальная музыка в трех возрастных категориях: 10-12, 13-15 и 16-18 лет", - рассказала Юлия Капцевич.

На республиканский тур из областей направят до шести участников - победителей региональных конкурсов. "В итоге будут отмечены лучшие исполнители в своих номинациях и возрастных группах. К слову, конкурс поддержали известные музыканты и вокалисты, которые войдут в состав жюри", - отметила координатор проекта.

Победителям вручат ценные призы от Белорусского детского фонда и членов жюри. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте фонда. Партнеры проекта - БПС-Сбербанк и компания MasterCard.

Белорусский детский фонд более 30 лет оказывает материальную, медицинскую, социальную и другую помощь детям, в первую очередь сиротам, инвалидам и тяжелобольным, поддерживает талантливых ребят из их числа. За многолетнюю плодотворную деятельность по охране прав и интересов детей фонду объявлена Благодарность Президента Беларуси и вручена премия "За духовное возрождение", он награжден Почетными грамотами Совета Министров, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, многих министерств и ведомств.-0-