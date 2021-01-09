Заявки на участие в национальном конкурсе "Искусство книги" принимаются до 22 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях определения лучших издательских проектов, ставших событием в национальном книгоиздании, повышения художественной и полиграфической культуры белорусской книги, дальнейшего развития книжного искусства, популяризации лучших достижений издательств республики за 2020 год Министерством информации будет проведен 60-й национальный конкурс "Искусство книги". Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Просим до 22 января представить в управление издательской и полиграфической деятельности Мининформа (пр-т Победителей, 11, каб. 523) лучшие издания, выпущенные в 2020 году. По каждой заявленной номинации от издательства представляется не более 3-х изданий", - рассказали в ведомстве.

Главной номинацией станет Гран-при конкурса - "Триумф". Победителю будет вручен диплом имени Ф. Скорины и памятный знак-символ "Большой золотой фолиант".

Победителям тематических номинаций будут вручены специальные дипломы и памятные знаки-символы "Малый золотой фолиант". Издатели могут представлять свои работы по тематическим номинациям: "Моя Беларусь" (лучшие книги о Беларуси, воспитывающие любовь к своей родине, патриотизм); "ЛИТ-формат" (издания литературно-художественного направления); "Учебник нового века" (издания учебного направления); "Фотовзгляд" (фотоальбомы, фотокниги); "Вместе с книгой мы растем" (книги для детей и юношества); "Золотые скрижали" (справочные и энциклопедические издания); "АРТ-книга" (издания по изобразительному искусству, факсимильные, репринтные, библиофильские издания); "Наука и знание" (научные, научно-популярные издания); "Духовность" (издания духовно-просветительного направления).

Специальными дипломами и памятными знаками-символами "Малый золотой фолиант" будут награждены признанные лучшими в специальных номинациях: "За вклад в сохранение историко-культурного наследия"; "Сцяжынкамі роднага краю" (издания, посвященные Году малой родины); "Содружество" (издательские проекты, созданные белорусским издательством и зарубежным); "В зеркале времени" (книги, изданные по заказу); "Беларусь помнит" (книги, изданные к 75-летию Великой Победы).

Специальный диплом и памятный знак-символ "Малый золотой фолиант" будет вручен в персональной номинации "Мастерство" лучшему иллюстратору книги, лучшему дизайнеру книги, лучшему фотохудожнику книги.-0-