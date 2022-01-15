Закон трех "Н": почему в сельский коллектив "Капелька" мечтают попасть даже дети из райцентра

Таким количеством участников, как в театре эстрады "Капелька" - 80 человек, не каждый столичный ансамбль может похвастаться, а тут сельская местность, где очень сложно кастинги устраивать. Что делает этот коллектив популярным не только среди местной детворы из агрогородка Мир и близлежащих деревень, но и райцентра Барановичи и как песня уже 28 лет помогает юным исполнителям жить и верить в себя - в нашем рассказе.

Правила трех "Н"

Что примечательно, больше половины состава в театре эстрады - 50 ребят - барановичские (райцентр всего в 12 километрах от агрогородка Мир). Разве в городе нет своих вокальных коллективов? Уверена, что предостаточно. Чем так привлекает "Капелька", пытаемся узнать у ее бессменного руководителя Ларисы Довят и слышим в ответ:

- Взять способного ребенка и из него творить звезду - легко. Мы же не проводим никаких отборов, никому не говорим нет. Дети пришли - значит, они талантливы. Просто их надо увидеть, почувствовать. Всегда новичкам говорю, что у нас действует закон трех "Н": Нет Ничего Невозможного. Нужно верить в себя. Самое главное, чтобы ребенку нравилось то, чем он занимается, чтобы он с удовольствием бежал на занятия.

А успех обязательно придет.

Вокальный ансамбль "Капелька" Лариса Довят создала в 1994-м. Тогда только переехала в Беларусь, устроилась на работу в Мирский дом культуры. Ее папа - с Урала, мама - из Мозыря, познакомились в Казахстане на всесоюзной стройке. Детство Ларисы Юрьевны прошло в Свердловской области, где она и получила музыкальное образование. А Беларусь за эти годы стала вторым домом - родным, по ее признанию.

- Название для ансамбля пришло само по себе, - вспоминает историю 28-летней давности руководитель. - Ассоциации такие: всего 7 детей в коллективе - маленькая капелька. Это сейчас нас так много, что мы уже превратились в море.

В 1998-м "Капельке" присвоили звание образцового, а с 2015-го - "Заслуженный любительский коллектив".

Сегодня театр эстрады состоит из шести групп, принимают в них с четырех лет. Здесь уже семьями поют и приводят не только родных, но и двоюродных братьев и сестер. С мальчишками, конечно, дефицит, но те, что есть, - самые дорогие.

- У нас нет дрессировки, - раскрывает секреты подготовки юных артистов Лариса Довят. - Занятия у малышей проходят только в игровой форме. Мы всегда их хвалим, иначе они не будут верить в себя.

Все раскрываются по-разному. Одни по три-четыре года скованными выходят на сцену, другие к ней и публике быстро привыкают.

Чтобы каждый почувствовал себя солистом, педагоги организовали и провели свой творческий проект-конкурс "Зорная кропелька". Для участия в нем юные певцы должны были самостоятельно подготовить произведение, костюм, образ, фонограмму. В полуфинале оказались 42 участника, в том числе и те, кто никогда не солировал перед большой аудиторией.

В финал прошли 10 лучших.

- Дети были такие воодушевленные! Они соскучились из-за пандемии по зрителю, по сцене, по действам. Зал был заполнен. Мы хотели, чтобы у нас все было по высшему разряду, и разработали свои авторские кубки, дипломы, - делится эмоциями от недавнего завершения проекта, как раз на православное Рождество, руководитель театра эстрады.

Конкурс "Зорная кропелька" так понравился ребятам, что педагоги уверены: он станет новой традицией коллектива.

Хиты от Олейника и Жиляка

В банке театра эстрады достаточно песен и фонограмм, ведь каждому из 30 солистов нужен свой репертуар. Как только юный исполнитель "вырастает" из своей песни, ее отдают другому. Есть у "Капельки" и большой личный друг - композитор из Барановичей Федор Николаевич Жиляк. Он бесплатно предоставил коллективу свои баллады. Три главных хита Жиляка - "Птичка", "Сэрца ў далонях", "Анёл" (вдохновленный картиной Марка Шагала "Ангел над городом").

- Мы давно дружим с Федором Николаевичем, - рассказывает руководитель театра эстрады "Капелька". - "Анёл" помог победить нашей Весте Тимофеевой на Дельфийских играх. Песня не теряет своей актуальности много лет. Благодаря "Сэрцу ў далонях" Катерина Сычевская с разных фестивалей привезла три Гран-при! Я так благодарна людям за их понимание, поддержку детей, делающих первые шаги в творчестве. Да, некоторые фонограммы мы покупаем, но немало тех, что подарили. Я написала письмо композитору Евгению Олейнику, попросила фонограмму, и он мне просто ее прислал. На конкурсе "Маладыя таленты" Виктории Олешко понравилась наша солистка, мы заговорили про репертуар, и она поделилась с нами своими песнями.

"Капельку" любят не только в родном районе, области. Ее юных исполнителей всегда с радостью ждут в разных странах мира. У коллектива много друзей в Украине, Казахстане, Польше, Германии, России. В копилке театра эстрады немало разных наград и Гран-при как с республиканских, так и международных творческих конкурсов.

- Но даже не это наша самоцель. Главное - научить детей любить творчество, а не себя в нем, - уверена Лариса Юрьевна.

И педагоги дают джазу

Сегодня у Ларисы Довят большая команда помощников из числа бывших "капелек". Екатерина Сычевская после окончания Белорусского государственного института культуры и искусств вернулась в родную "Капельку" в качестве режиссера. Еще девочкой она дважды становилась обладательницей поощрительной премии Спецфонда Президента. В театр эстрады пришла в 5 лет, уже тогда знала, что будет артисткой. Да и мама ее отлично поет. После окончания университета были предложения остаться в столице, но выбрала малую родину. Также после получения диплома по специальности "эстрадный вокал" Барановичского государственного музыкального колледжа на работу в Мирский дом культуры пришли Александра Гесь и Дарья Рудко. Они руководят другими коллективами, но и с ребятами из "Капельки" занимаются.

- У нас большая творческая семья - дети, их родители и наши выпускники, - с гордостью заявляет Лариса Юрьевна. - Ежегодно кто-то из наших старшеклассников выбирает творческую профессию, становится музыкальным работником, педагогом, солистом. Всегда повторяю независимо от того, в какое учебное учреждение ребята поступают: вперед, на сцену! Вы всегда будете на виду, вас будут все знать, вы все будете звездами. Они звонят, благодарят, делятся, как им в жизни пригодилось все, чему научились в театре. У нас много поющих врачей, инженеров.

Надо отметить, что педагоги "Капельки" - играющие тренеры. Продолжают концертную деятельность, участвуют в конкурсах и фестивалях.

Не так давно Катерина Сычевская, Александра Гесь и Дарья Рудко создали арт-группу "КАША". Сейчас мало какое мероприятие в районе проходит без их участия. Выделились и на Х-факторе, дойдя до тренировочного лагеря, получили четыре "да" от жюри. Ольга Бузова даже отметила их блестящие комбинезоны: вот так должны выглядеть настоящие артисты!

С творчеством "Капельки" можно познакомиться на YouTube-канале театра эстрады, а также через группы в социальных сетях - "Вконтакте", Instagram.

Специальной премией Президента отмечен заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый театр эстрады "Капелька" Мирского сельского Дома культуры государственного учреждения культуры "Барановичская районная клубная система" за значительный вклад в воспитание творческой молодежи, успешное участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях. "Много талантливых педагогов, хороших коллективов у нас в стране. А такой высокой награды удостоены мы. Я безмерно благодарна за такую оценку нашей работы. Спасибо детям, родителям, моим помощникам, всем, кто нас поддерживает", - благодарит счастливый руководитель "Капельки" Лариса Довят.

Светлана КИРСАНОВА,

газета "7 Дней".-0-