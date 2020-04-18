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18 апреля 2020, 15:57

Записи легендарных спектаклей Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн

Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Записи спектаклей Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе театра.

"Мы очень ждем того момента, когда в нашем парадном фойе вновь зажгутся люстры и театр наполнится шумом и аплодисментами. А пока по обе стороны кулис стоит тишина, мы с радостью представляем зрителям наши легендарные спектакли в формате онлайн в новом совместном проекте Большого театра Беларуси и Белтелерадиокомпании", - рассказали в пресс-службе.

Начиная с сегодняшнего дня еженедельно в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК "Белтелерадиофонд" в соцсетях ВКонтакте и Facebook будут выкладываться записи спектаклей Большого театра Беларуси разных лет производства Белорусского телевидения.

Первым зрители увидят фильм-оперу Виталия Губаренко "Альпийская баллада". Опера написана в 1985 году на либретто Марины Черкашиной-Губаренко по одноименной повести Василя Быкова. Ее премьера состоялась в 1986 году на сцене минского Дома искусств во время постановок Клуба друзей оперы (режиссер-постановщик Семен Штейн, музыкальный руководитель Владимир Мошенский). В 1987 году на Белорусском телевидении был создан одноименный фильм-опера (режиссер Геннадий Николаев по сценарию Семена Штейна).

Опера посвящена событиям Великой Отечественной войны и рассказывает о судьбах и любви двух беглецов из фашистского концлагеря - белоруса Ивана и итальянки Джулии. Они проживают вместе всего три дня, которые становятся переломными в их судьбе. Она - итальянка, нежная, трепетная, теряющая силы и спасенная. Он - советский солдат, сильный, надежный, чуть грубоватый, жертвующий ради ее спасения своей жизнью. В успехе постановки большую роль сыграл незаурядный талант оперных исполнителей Натальи Рудневой (Джулия) и Владимира Экнадиосова (Иван).-0-

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