Заслуженному деятелю искусств Беларуси Николаю Кузьмичу исполняется 70 лет

28 ноября, Минск /корр. БЕЛТА/. Заслуженному деятелю искусств Беларуси, талантливому художнику Николаю Кузьмичу сегодня исполняется 70 лет.

Родился мастер 28 ноября 1950 года в деревне Патрики Кобринского района Брестской области. После получения специального образования в Минском художественном училище имени Глебова в 1982 году он был распределен на работу в Брест. Через несколько лет, увидев ювелирные изделия с эмалью, загорелся этим делом, которое стало главным в жизни Николая Кузьмича.

Начинал он свою творческую деятельность с небольших ювелирных украшений из меди, мельхиора и бронзы. Участвовал во всероссийских и международных выставках в Москве и Минске, на симпозиумах в странах Балтии, Испании и Германии, усовершенствовал эмальерную технику.

Мастер стал известен всему миру, воссоздав национальную реликвию Беларуси XII века - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой. Крест был создан в 1161 году знаменитым ювелиром Лазарем Богшей и в течение веков кочевал по разным монастырям, несколько раз возвращаясь в Полоцк, пока не был утерян в годы Великой Отечественной войны. Во время празднования тысячелетия Полоцкой епархии и Православной церкви в Беларуси в 1992 году было решено воссоздать крест. Воссоздание святыни было поручено брестскому ювелиру-эмалировщику, члену Союза художников Беларуси Николаю Кузьмичу.

Для этого Николай Петрович в совершенстве овладел древневизантийским искусством перегородчатой эмали. Позже он создал раку для мощей белорусской святой и ставротеку (своеобразный футляр) для креста. 24 августа 1997 года митрополитом Филаретом была освящена копия Креста Евфросинии Полоцкой, которая в настоящее время хранится в Спасо-Преображенском храме Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Николай Петрович работает в разных техниках ювелирного искусства, виртуозно владеет позабытыми техниками горячей и древневизантийской перегородчатой эмали. Оригинальная манера исполнения, сочетающая опыт тысячелетий, приумноженная талантом и мастерством, позволяет Николаю Кузьмичу создавать как современные ювелирные украшения, так и культовые произведения. Среди работ - декоративные композиции "Голубые сны", "Регата", "Праздник", "Бабье лето", "Купалье". Автор воскрешает прошлое и создает гармонию духа и мастерства. Талантливый белорус вошел в пятерку лучших мастеров мира, которые работают в технике перегородчатой эмали.

Николай Кузьмич участвует в многочисленных выставках, он лауреат международных премий и конкурсов, обладатель почетных грамот, медалей и орденов, является почетным гражданином Бреста. Удостоен званий лауреата премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" и лауреата Государственной премии Беларуси.

За значительный личный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства и национальной культуры, активную общественную деятельность он награжден медалью общественного объединения "Белорусский союз художников", грамотой Брестского исполнительного комитета, грамотой управления культуры Брестского облисполкома. В 1997 году Библиографический центр Кембриджского университета присвоил художнику звание "Человек столетия", а в 2007 году указом Президента Республики Беларусь ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь".-0-