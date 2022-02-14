"Земля и небо встретились глазами": камерный хор готовит новую концертную программу

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный коллектив Государственный камерный хор Республики Беларусь 26 февраля представит новую концертную программу "Земля и небо встретились глазами…", сообщили БЕЛТА в Белгосфилармонии.

В новой программе камерного хора прозвучат западноевропейские шедевры XVII и XX веков, произведения белорусских и русских композиторов и даже зажигательные спиричуэлс.

"В репертуаре камерного хора нет музыки не духовной, поскольку хоровой репертуар всегда ориентирован на следование высоким канонам. Новая же программа целиком сосредоточена на музыке духовной по своему предназначению - в огромном разнообразии стилевых и жанровых ее проявлений в различных культурных традициях", - отметила художественный руководитель хора Наталья Михайлова.

"Коллектив камерного хора отличается многоликостью, нередко поражая своих слушателей совершенно неожиданными образами, и тем не менее хор всегда остается верен академической традиции", - отметили в учреждении культуры.

Сегодня репертуар Государственного камерного хора отличается чрезвычайным разнообразием и широтой: шедевры мировой классической музыки, старинная белорусская музыка XVI - XVIII веков; русская духовная музыка; современная белорусская и зарубежная музыка. В репертуаре хора также широко представлены обработки белорусских народных песен, джазовой и популярной музыки - всего более 900 произведений.-0-