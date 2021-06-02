"Земля: одна планета на всех" - выставка ко Всемирному дню окружающей среды открылась в НББ

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Всемирный день окружающей среды был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 15 декабря 1972 года на 27-й сессии, где также была учреждена Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - новая организация, под эгидой которой этот день ежегодно отмечается 5 июня.

"Определяя глобальную экологическую повестку дня и содействуя реализации экологического компонента концепции устойчивого развития, ЮНЕП выступает авторитетным защитником интересов окружающей среды во всем мире. В марте 2019 года, по инициативе Сальвадора, поддержанной более чем 70 странами, Генеральная ассамблея ООН объявила 2021-2030 годы Десятилетием восстановления экосистем", - рассказали организаторы.

Экосистемы поддерживают все живое на Земле. "Чем здоровее экосистемы, тем здоровее планета и человечество. Леса обеспечивают питьевой водой треть крупнейших городов мира и являются домом для 80% земноводных, 75% птиц и 68% млекопитающих. Торфяники хранят около 30% всего почвенного углерода. Деревья, растущие на улицах, снижают максимальную летнюю температуру воздуха примерно на 0,5-2 градуса, что положительно сказывается на жизни не менее 68 млн человек. Наконец, половина мирового ВВП зависит от природы. Все вложенные в восстановление экосистем финансовые средства имеют шанс вернуться 30-кратной экономической выгодой. Это поспособствует достижению к 2030 году всех 17 целей в области устойчивого развития, включая ликвидацию нищеты и голода", - отметили в библиотеке.

Целью десятилетия ООН является стремление предотвратить, остановить и обратить вспять деградацию экосистем на всех континентах и в мировом океане. Успех этого начинания зависит от участия каждого человека. Именно это стало официальной темой Всемирного дня окружающей среды 2021 года.

"Под девизом "Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить" Программа ООН по окружающей среде приглашает всех и каждого присоединиться к мировой кампании по возвращению к жизни деградировавших экосистем: лесов, сельскохозяйственных угодий, лугов и саванн, рек и озер, океанов и побережий, поселков и городов, торфяников и гор. Поддерживая локальные проекты по сохранению и возрождению окружающей среды, пересматривая потребительские привычки в пользу более ответственного выбора, высаживая деревья, очищая берега рек или просто давая природе возможность для самовосстановления, мы способствуем повышению ценности местных экосистем для общества и сохранению биологического разнообразия", - уверены организаторы.

На выставке представлено свыше 80 документов на русском и английском языках: книги, брошюры, официальные материалы ООН, периодические издания. Экспозиция будет интересна ученым, преподавателям, студентам, специалистам в области природопользования и охраны окружающей среды и всем, кто интересуется экологическими вопросами и проблемой сохранения биологического разнообразия нашей планеты.

Ознакомиться с экспонатами можно будет по 13 июля.-0-