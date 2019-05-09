ZENA готовится ко второй репетиции на главной сцене "Евровидения-2019"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тель-Авиве сегодня пройдут вторые репетиции у большей части участников первого полуфинала международного конкурса песни "Евровидение-2019". На главную сцену конкурса Expo Tel Aviv выйдет и представительница Беларуси ZENA со своей композицией "Like it", сообщили корреспонденту БЕЛТА в команде юной исполнительницы.

"ZENA готова бороться и дойти до финала. У нас хороший номер и запоминающаяся песня. В Израиле нашу участницу узнают, к ней подходят прохожие на улице и желают ей удачи", - рассказали в команде.

Накануне исполнители обоих полуфиналов уже провели первые прогоны. Согласно информации, размещенной на официальном сайте "Евровидения", сегодня на сцену Expo Tel Aviv выйдут 15 из 19 участников первого полуфинала. Каждой стране на прогон выделено 20 минут и столько же на общение с журналистами. В процессе прогонов организаторы настроят углы видеокамер, микрофоны и прочую аппаратуру. Вторые репетиции будут более проработанными и приближенными к реальному выступлению 14 мая в первом полуфинале.

ZENA . Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".-0-