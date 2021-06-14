"Жить, чтобы помнить": экспозиция музея истории ВОВ побывает в Кобрине, Жабинке и Бресте

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездная акция "Жить, чтобы помнить!" с экспозицией Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны пройдет с 18 по 21 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Накануне памятной и трагической даты, Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, экспозиция проедет по маршруту Кобрин - Жабинка - Брест. Акция посвящена 80-летию начала войны и проводится с целью почтить память всех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины: погибших на фронтах, умерших от голода и лишений в тылу, замученных в фашистской неволе", - отметили организаторы.

Передвижная экспозиция состоит из пяти разделов, созданных на основе фондовых материалов музея. "Она представит летопись о первых днях войны, героях Беларуси и основных вехах сражений, ведущих к Победе. Научные сотрудники музея проведут экскурсии по экспозиции, расскажут о возможностях передачи в музей семейных реликвий военного времени, которые после тщательного изучения станут предметами музейного значения и смогут пополнить музейное собрание, увековечив подвиг и память еще не известных героев войны", - подчеркнули в музее.

Рядом с выставкой развернется интерактивная площадка с тематическими конкурсами, викторинами и фотозоной.-0-