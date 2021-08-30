Живопись пальцами: "Итальянскую сказку" Рони Голдфингер представит НЦСИ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописных работ Рони Голдфингер "Итальянская сказка" откроется 3 сентября в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении.

По словам организаторов, в основе произведений - радостные и светлые воспоминания о путешествиях в Италию, эмоции от общения с итальянскими друзьями. "Рони Голдфингер восхищается их культурой, музыкой и искусством. Италия еще в детстве стала для нее любимой, романтической и сказочной страной, о которой она всегда вспоминает и в которую хочет возвращаться", - рассказали в НЦСИ.

"Ее сказочные сюжеты в наш серьезный и драматичный век полны светлой фантазии и радости бытия. Художница обращается к известным итальянским городам и мотивам. В Венеции - экскурсия на гондоле, в Милане - обед в кафе рядом с Дуомо, в Риме - фонтан на площади Испании, в Неаполе - рынок и его колоритные персонажи. Она придает свой ракурс, если нужно, меняет возраст действующих лиц и переделывает Италию под веселую, не без иронии карнавальную вакханалию, в которой есть место всему: любви, разговору, танцу с партнером и встречам без расставаний", - подчеркнули организаторы.

Художница 15 лет работает в оригинальной и по-своему уникальной технике finger-painting - живопись пальцами. "Псевдоним автора - девиз, концепция, главный вектор его творчества. "Рони" - середина имени, "голд" - золото, "фингер" - палец. Художник стремится к золотой середине, ищет ее на ощупь, ищет в цвете, фактуре, ищет и пишет пальцами", - заключили в центре.

По словам искусствоведа Ларисы Финкельштейн, язык живописи Рони Голдфингер тяготеет к стилизации, абстрактной недосказанности, обобщенности форм. Во всем этом легко поселиться самому зрителю, призвать и увидеть желаемые образы и желанных людей. Такой подход расширяет зрительскую аудиторию и палитру эмоций от посещения выставки.

Выставка продлится по 17 октября.-0-