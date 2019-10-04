"Званы Сафіі" вновь зазвучат в Полоцке

4 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXIV Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" пройдет с 20 октября по 24 ноября в Софийском соборе в Полоцке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под сводами храма выступят музыканты из Беларуси, Франции, Германии, России, Польши и Японии. В дни фестиваля вместе с органом ценители музыки смогут насладиться звучанием барочной трубы, кларнета, саксофона, оркестра, хора и блокфлейты. Белорусские музыканты Татьяна Гаврилова (сопрано), органистка Каллиника Медведева и Александр Ахремко (барочная труба) исполнят 20 октября программу "L'anima vivente". В ней произведения Баха, Генделя, Перселла, Вивальди.

Откроется фестиваль 24 октября в 18.00 концертом органистки Софийского собора Ксенией Погорелой, камерного хора Гомельской областной филармонии и оркестра "Европа-центр". За дирижерским пультом будет Раиль Садыков.

В другие дни можно будет послушать классику в исполнении французского органиста Пьера Зеворта, российских музыкантов Дениса Маханькова и Дины Ихиной. Выступят в Полоцке японская органистка Хироко Иноуэ и саксофонистка Вероника Кожухарова. Виртуозную исполнительницу на блокфлейте и кларнете Сюзанну Эрхардт из Германии можно будет услышать 17 ноября. Завершит программу фестиваля концерт польского органиста Михала Коцота (24 ноября).-0-