Звезда Николая Баскова ярко засияла в Витебске

15 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Именная звезда давнего друга "Славянского базара" Николая Баскова появилась на площади Звезд в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Басков стал очередным лауреатом специальной награды Президента Беларуси, и в качестве приятного бонуса на площади Звезд около Летнего амфитеатра заложили именную звезду артиста. Примечательно, что здесь имя российского певца тесно соседствует с именем Филиппа Киркорова, с которым исполнителя связывает крепкая дружба.

"Это большая честь для меня. "Славянский базар в Витебске" занимает в моей жизни особое место. Я приехал на фестиваль 22 года назад, это было в 1999 году. Это история моего начала, мой первый фестиваль. "Славянский базар" распахнул свои двери, я вышел на эту прославленную сцену, и здесь состоялось мое боевое крещение. Здесь появилась моя третья именная звезда: одна заложена в Москве, вторая - в Крыму, и вот теперь она зажглась в том месте, с которого я начинал как артист", - отметил Николай Басков.

Певец очень тепло относится и к витебской сцене, и к зрителю "Славянского базара". Натуральный блондин российской эстрады питает особую привязанность к форуму искусств, который многое дал ему в творческом плане. Артист с удовольствием приезжает в Витебск и выступает для зрителя, дарящего ему не только море цветов и улыбок, но и заряд энергии и позитива. "Для меня нет большего счастья, чем нести своим поклонникам радость. Это то самое проявление любви вне зависимости от того, пою я или веду какие-то шоу. Для меня главное - это позитив и улыбки на лицах зрителей", - признался Николай Басков.

Специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию" вручил певцу министр культуры Анатолий Маркевич. "Сегодня нас собрал уникальный повод - вручение специальной награды Президента Николаю Баскову. Вы являетесь человеком, который вносит огромный вклад в развитие современного музыкального искусства и вписал свое имя в историю фестиваля. Обладая уникальным, золотым голосом, вы завораживаете миллионы своих поклонников и зрителей. Поверьте, что в нашей Синеокой вас всегда ждут, ценят и любят", - подчеркнул министр культуры.-0-

Фото Александра Хитрова