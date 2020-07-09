"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый формат программы "Славянского базара", "Звездный час" в присутствии фанатов и акция "Букет добра" - о том, как изменился форум с учетом эпидситуации и что ожидает гостей фестивального Витебска в этом году, сегодня на брифинге рассказал журналистам директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Глеб Лапицкий

По словам директора, программа мероприятий в Летнем амфитеатре существенно обновилась. "Мы переформатировали немного первый конкурсный день молодых исполнителей. Проект получил название "Беларусь вітае сяброў". Вместе с конкурсантами на сцену выйдут белорусские артисты. Это будет большой гала-концерт в сопровождении Президентского оркестра. По ряду причин перенесены на следующий год концерт Томаса Андерса и проект "Рок на все времена". Вместе с тем сохранились в афише проекты "Золотой хит", "Шансон ТВ - все звезды", объединенный со вторым конкурсным днем исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" концерт торжественного закрытия с участием шоу-балета Аллы Духовой Todes. Все заявленные артисты подтвердили свое участие - и Филипп Киркоров, и Елена Ваенга", - отметил Глеб Лапицкий.

Директор фестиваля обратил внимание, что доступ на сцену Летнего амфитеатра для поклонников, желающих вручить любимым артистам цветы, будет закрыт. "Мы не можем никому запретить приходить с цветами. Более того, если артист сам изъявит желание пройти в зал, у людей будет возможность вручить ему букет. Однако мы предлагаем альтернативу данному жесту - акцию "Букет добра", получившую распространение во всем мире. В ближайшее время будет объявлен благотворительный счет, на который можно будет перечислить деньги, предназначавшиеся на покупку букета. Все собранные средства будут перечислены в помощь детям", - рассказал Глеб Лапицкий.

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Фото Александра Хитрова

Киноночи под открытым небом пройдут на "Славянском базаре" Новый бесплатный проект организован совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм". На площадке у концертного зала "Витебск" на протяжении нескольких ночей - с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля и с 19 на 20 июля - покажут картины "Беларусьфильма".