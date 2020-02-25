Звезды оперы выйдут на сцену Большого театра Беларуси в "Риголетто"

25 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Покорившие лучшие оперные площадки мира артисты Надежда Павлова, Павел Петров и Владислав Сулимский исполнят сегодня главные партии в опере Джузеппе Верди "Риголетто" в постановке Неэме Кунингаса (Эстония) на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Заслуженная артистка России Надежда Павлова получила премию "Золотая маска" и является лауреатом Строгановской премии. В 2015 году благодаря красивому голосу и артистическому таланту она взяла Гран-при II Минского международного Рождественского конкурса вокалистов и Приз зрительских симпатий. "Для меня это гордость и честь выступать на белорусской сцене, - призналась певица. - Вообще я очень люблю Минск. Каждый раз, когда приезжаю сюда, у меня ощущение, что в вашем городе так много света. И столько же много светлых, добрых, отзывчивых, открытых, гостеприимных людей вокруг. А как тепло меня встречает Большой театр - это вообще особая тема. Такая душевность всегда подкупает, и хочется возвращаться туда, где тебя так любят и принимают". В опере Джузеппе Верди артистка выступит в роли Джильды.

В исполнении белорусского тенора Павла Петрова зрители "Риголетто" услышат известную композицию "La donna è mobile" - певец предстанет в образе Герцога. В 2018 году артист победил в престижном международном конкурсе молодых вокалистов Operalia в Лиссабоне, а также стал обладателем премии Zarzuela им.Пласидо Доминго. Летом 2019-го Павел Петров на всемирно известной площадке "Арена ди Верона" в Италии участвовал в последней постановке Франко Дзеффирелли - опере "Травиата". Исполнитель также удостоился высокой награды - Австрийской премии музыкальных театров - за партию Ленского в опере Петра Чайковского "Евгений Онегин".

В этот вечер баритон Владислав Сулимский исполнит главную партию. В 2016-м за роль Симона Бокканегры в постановке Мариинского театра солист стал обладателем высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучшая мужская роль в оперном спектакле", а в 2017-м - лауреатом еще двух оперных наград: премии "Онегин" за роль Монфора в спектакле "Сицилийская вечерня" и премии Casta Diva. Как приглашенный солист Владислав Сулимский выступал в Большом театре России, театрах Базеля, Мальмё, Штутгарта, Риги, Далласа, на Эдинбургском фестивале, фестивале в Савонлинне, фестивале стран Балтийского моря, на Оперном фестивале в Санкт-Маргаретене (Австрия). Летом 2018 года Владислав Сулимский дебютировал на Зальцбургском фестивале в постановке оперы "Пиковая дама".-0-