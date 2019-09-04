АБИИ и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ. Об этом шла речь на встрече министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.

Во время встречи. Фото Министерства финансов

На встрече в Минфине стороны обсудили текущий ход сотрудничества. В частности, руководитель АБИИ с удовлетворением отметил ход подготовки пилотного и достаточно важного для республики проекта по реконструкции участка автомобильной дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации.

Рассмотрены дальнейшие перспективы сотрудничества, среди которых развитие инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", реконструкция участка трассы М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации, реализация с участием белорусских банков проектов в производственном секторе.

Обсуждая текущую макроэкономическую ситуацию в Беларуси, которую Цзинь Лицюн охарактеризовал как стабильную, стороны отдельно остановились на вопросах бюджета, государственного долга и взаимодействия с международными финансовыми организациями.

Беларусь стала полноправным членом АБИИ 17 января 2019 года и, исходя из ключевых целей банка, в качестве первого направления инвестиций республика предложила реализовать проект в транспортном секторе.-0-