Африка становится перспективным и долгосрочным партнером Беларуси - Улахович

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африка становится перспективным и долгосрочным партнером Беларуси. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Африка: многовекторная экономическая политика Республики Беларусь на международной арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в мероприятии принимают участие представители 214 белорусских предприятий и организаций. Это действительно показательно и неслучайно, потому что и нынешняя ситуация, и стратегический взгляд на развитие бизнеса, и продвижение нашего экспорта приводит к пониманию, что Африка - наш перспективный и долгосрочный партнер. Африка - это кладовая природных ресурсов, важнейший источник глобальных трудовых ресурсов, огромный неосвоенный рынок. Естественно, у нас есть определенный опыт сотрудничества с этим континентом, но задача по диверсификации белорусского экспорта, развитию внешнеэкономических связей - стратегическая и во многом определяющая", - отметил руководитель БелТПП.

Начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Беларуси Дмитрий Кольцов считает, что это мероприятие будет способствовать развитию торгово-экономических связей и продвижению белорусского экспорта. "К сожалению, коронавирус стал серьезным вызовом для всего мира, эпидемиологическая ситуация не позволила организовать его в запланированном ранее масштабе. Надеюсь, что в июне следующего года условия позволят провести это важное для всех мероприятие так, как было запланировано изначально", - отметил он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь уделяет большое внимание развитию связей с африканскими странами и прежде всего в торгово-экономической сфере. "На наш взгляд, наиболее перспективно не только наращивание объемов взаимной торговли с государствами континента, но и диверсификация экспорта, углубление экономического и промышленного взаимодействия. Нашим предприятиям важно выйти на новый уровень проектной кооперации, выстроить прочные производственные связи и технологические цепочки. Кроме традиционной номенклатуры экспорта в страны региона, белорусские предприятия могут поставлять на этот рынок научно-технические и производственные наработки в промышленной и сельскохозяйственной сферах, области энергетики и транспорта", - считает Дмитрий Кольцов.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович призвал участников онлайн-семинара активнее применять в сотрудничестве проектный подход, то есть заниматься реализацией проектов по созданию совместных производств и предприятий на территории стран Африки, продвигать промышленную и продовольственную продукцию.-0-