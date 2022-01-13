13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентству по управлению активами установлен лимит эмиссии облигаций на 2022 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №800/13 от 31 декабря 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, лимит эмиссии облигаций открытого акционерного общества составит Br1044,4 млн.

Агентство по управлению активами было создано в 2016 году. Изначально его деятельность была направлена на создание условий для финансового оздоровления сельскохозяйственного производства. Указом №391 от 15 октября 2021 года предусмотрено расширение полномочий агентства с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики.-0-