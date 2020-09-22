"Академия экспорта" БелТПП соберет более 70 участников

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская торгово-промышленная палата 24 сентября открывает бизнес-курс "Академия экспорта", который соберет более 70 участников, сообщили БЕЛТА в БелТПП. Представители отечественных предприятий безвозмездно получат теоретические знания о развитии экспорта и практические навыки в этой сфере. "В основе проекта - бизнес-курс "Школа экспорта", который БелТПП проводит с 2018 года для практической и методической помощи субъектам хозяйствования в работе на экспортном направлении. Его выпускниками за два года стали 315 человек", - подчеркнули в БелТПП. В 2020 году бизнес-курс преобразован в "Академию экспорта": расширена тематика образовательных программ. Лекторы - известные бизнес-тренеры, преподаватели профильных дисциплин ведущих вузов страны, белорусские эксперты с богатым практическим опытом внешнеэкономической деятельности. В открытии "Академии экспорта" примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности - начальник управления координации внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Павел Взяткин, руководители структурных подразделений БелТПП.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!