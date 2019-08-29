Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре - Минэнерго

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная фаза переговоров с Россией по цене на газ, которая будет действовать с 1 января 2020 года, начнется в сентябре, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич во время пресс-тура ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас период, когда мы готовим очередные предложения. Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ.

Отвечая на вопрос о готовящейся программе действий по интеграции в Союзном государстве, Виктор Каранкевич не конкретизировал предложения белорусской стороны, но подтвердил, что в проекте программы заложены подходы по развитию сотрудничества в электроэнергетике и газовой сфере.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-