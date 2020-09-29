Акции "Гомельстройматериалов" включены в листинг БВФБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Гомельстройматериалы" включены в листинг Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В комитете пояснили: акции этого предприятия переведены из перечня внесписочных ценных бумаг в котировальный лист второго уровня площадки "Рынок госпредприятий".

ОАО "Гомельстройматериалы" - один из крупнейших производителей широкого спектра строительных материалов в Беларуси.

Процедура листинга подразумевает контроль на соответствие ценных бумаг и компании определенным условиям и требованиям, установленным фондовой биржей. Листинг предполагает определенные преимущества для предприятия. Прежде всего, это повышение доверия к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Также статус обеспечивает общественную известность и популярность компании, предоставляет потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансов для развития фирмы. Кроме того, листинг повышает информированность инвесторов о рынке ценных бумаг, что помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Ценные бумаги, включенные в котировальные листы, всегда вызывают больше доверия у потенциальных инвесторов.

Чтобы помочь ОАО с долей государства в уставных фондах, заинтересованным в прохождении листинга, Госкомимущество разработало алгоритм для включения эмитированных ими акций в котировальные листы БВФБ, с которым можно ознакомиться на сайте комитета.-0-