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30 ноября 2021, 14:30

Александр Юлдашев: "Внутренняя платежная система готова к новым вызовам"

Белорусская платежная система БЕЛКАРТ проходит очередной виток развития: новые технологические решения, продукты, проекты. За более чем 25-летнюю историю становления, несмотря на жесткую конкуренцию, белорусская платежная система по-прежнему удерживает достойную позицию на рынке банковских платежных карточек и остается наиболее комфортной по затратам для банков-участников. О перспективах и планах внутренней платежной системы рассказал заместитель генерального директора Банковского процессингового центра Александр Юлдашев.

– Как платежная система БЕЛКАРТ сегодня представлена в Беларуси?

– Мы работаем практически со всеми банками страны. За последний год карточка БЕЛКАРТ очень изменилась. Магнитную полосу заменил микропроцессор и бесконтактный интерфейс. Добавился развитый сервис платежей, переводов, дистанционного обслуживания. Проще говоря, карточкой стало очень удобно пользоваться в повседневной жизни при ее неизменной безопасности, а также широкой распространенности мест и способов совершения платежей. Сейчас мы работаем над ключевым проектом, который значительно расширит технологические горизонты БЕЛКАРТ. Это токенизация, т.е. предоставление нашим клиентам возможности проводить операции с помощью смартфона. Мы рассчитываем представить эту технологию уже в начале следующего года. Безусловно, будут и другие интересные решения.

– Как развивается инфраструктура системы в стране?

– Поскольку БЕЛКАРТ не является банком, то лично не занимается выпуском банковских платежных карточек и установлением тарифов для их держателей. БЕЛКАРТ предлагает сейчас для банков дебетовые, кредитные, корпоративные карточные продукты. Сегодня практически 99% торговых объектов и 100% банкоматов принимают карточки БЕЛКАРТ и 21 банк-участник из 30 действующих в Беларуси.

– Какие преимущества БЕЛКАРТ предоставляет гражданам и предприятиям?

– Каждый банк на собственных условиях предлагает по карточным продуктам БЕЛКАРТ скидки, кешбэки, бонусы и другие привилегии. Основная же цель всех локальных платежных систем – организовать безопасный и надежный доступ к безналичным расчетам и предложить нужный, востребованный рынком продукт. У нас принято сравнивать БЕЛКАРТ с международными платежными системами и отмечать некоторую "отсталость" от VISA или Mastercard. Но стоит отметить, что любая внутренняя платежная система работает на нужды локального пользователя, что дает ей возможность быть маневреннее в принятии решений и запуске интересных продуктов. Мы реагируем быстрее на запросы рынка и, тем самым, в состоянии не просто инкорпорировать в локальный рынок технологии мирового рынка, но и внедрить такие проекты, на которые международные платежные системы не готовы. Это связано с тем, что их бизнес-решения строятся на глобальном масштабировании проектов. Если проект интересен только локально, то международные системы зачастую не включают их в план реализации.

– Как система БЕЛКАРТ взаимодействует с национальной системой России "Мир"? Планируется ли объединение двух систем в свете Союзной программы и подписаниях "дорожной карты"? Что для этого необходимо? Как это повлияет на возможности граждан двух стран?

– Взаимодействие с российской платежной системой "Мир" мы оцениваем как возможность расширить географию использования БЕЛКАРТ и укрепить взаимодействие с локальными платежными системами других стран. Таким образом, уровень надежности и безопасности сохраняется достаточно высоким, а владелец карточки БЕЛКАРТ (так же, как и владелец карточки "Мир") получает новые и очень полезные ему возможности безопасного расчета за границей. Прежде всего – в России, наиболее посещаемой белорусами стране. БЕЛКАРТ и "Мир" сделали все необходимое для взаимного обслуживания держателей карточек во всей инфраструктуре наших платежных систем, в том числе в интернет-пространстве, трансграничные переводы между карточками двух платежных систем. Важно отметить и то, что БЕЛКАРТ данным проектом открывает для белорусов рынок не только России, но и Армении, Киргизии, Абхазии, Казахстана и других стран, состоящих в данном проекте.

С другой стороны, наша платежная система открыта и для международных платежных систем для реализации совместных проектов. Тем более что у нас уже есть опыт работы с Mastercard. Мы готовы рассматривать кобейдж и с другими платежными системами.

– Сможет ли БЕЛКАРТ на фоне угрозы отключения Беларуси от SWIFT при негативном сценарии компенсировать отсутствие Visa и Mastercard?

– БЕЛКАРТ на территории Беларуси представлена очень хорошо – с точки зрения и инфраструктуры, и белорусов, которые сделали БЕЛКАРТ своей "повседневной" карточкой. Благодаря этому мы уверены в том, что БЕЛКАРТ была, есть и будет надежным платежным средством для белорусов, несмотря на какие-либо новые вызовы в будущем.

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