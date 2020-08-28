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28 августа 2020, 10:06

"Амкодор" намерен увеличить выпуск лесных машин

Во время семинара. Фото ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"
Во время семинара. Фото ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" намерен увеличить объемы выпуска лесных машин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Во время областного семинара для руководителей и специалистов лесопромышленного комплекса группа главных механиков лесохозяйственных учреждений Минской области посетила производственное унитарное предприятие "Амкодор-Логойск". Специалисты холдинга рассказали гостям о развитии и модернизации предприятия, предстоящем увеличении объемов выпуска лесных машин, а также о работах по улучшению конструкций техники и перспективах расширения ее модельного ряда.

Представители лесохозяйственных организаций ознакомились с технологиями сварки, окраски и сборки машин. После состоялось обсуждение вопросов, связанных с эксплуатацией техники, ее гарантийным и постгарантийным обслуживанием, мерами, которые предпринимает "Амкодор" для повышения надежности своей продукции. Во время обсуждения было отмечено, что "Амкодор" прислушивается к мнению специалистов лесного хозяйства и оперативно реагирует на все замечания и пожелания.

К настоящему времени лесохозяйственным предприятиям Беларуси уже поставлено более 750 машин ЛПК производства "Амкодор". Они составляют основу парка техники заготовительных организаций, успешно справляются со всеми поставленными задачами, показывая при этом высокий уровень качества и надежности.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-

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