"АМКОДОР" одобрил новую стратегию развития до 2023 года

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на заседании совет директоров ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" обсудил развитие предприятия, а также принял стратегию роста холдинга на 2021-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"В документе отражены положения о противодействии внутренним и внешним конъюнктурным факторам, обозначены ориентиры поступательного перехода холдинга на новую структуру управления и обоснованы инструменты достижения поставленных задач на среднесрочную перспективу", - отметили в пресс-службе.

В качестве главных целей предприятия на 2021-2023 годы стратегия определяет рост объемов производства в 2023 году на 300% к уровню 2020 года; достижение производительности труда, позволяющей обеспечить лидерство по оплате труда в промышленности Беларуси; завершение перехода на процессное управление и реинжиниринг бизнес-процессов на предприятии, в дочерних и зависимых организациях холдинга; выпуск конкурентоспособной продукции с соотношением цены и качества на уровне мировых лидеров среднего сегмента рынка.

Холдинг "АМКОДОР" - компания с 94-летней историей, которая объединяет 30 юридических лиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве. Предприятия интегрированы в единую технологическую цепь, где каждый участник специализируется на выпуске определенных деталей, узлов и агрегатов для внутреннего потребления. Уровень комплектации готовых машин элементами собственного производства достигает 85%. В линейке продукции - машины для сельского и лесного хозяйств, коммунальной и дорожно-строительной отраслей, логистического и топливно-энергетического комплексов и других сфер экономики. Всего в производственной линейке более 125 моделей и модификаций машин. Белорусская техника этого бренда работает в 40 странах.-0-