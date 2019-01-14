"Амкодор" поставил партию техники на Сахалин

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" поставил партию техники в Южно-Сахалинск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Новая специализированная техника белорусского производства пополнила парк МКП "Завод строительных материалов им. Федотова". Это универсальные погрузчики, а также фрезерно-роторный снегоочиститель.

Техника имеет полную комплектацию для летних и зимних видов работ. Навесное оборудование быстросъемное: водитель погрузчика сможет заменить его в течение нескольких секунд, не выходя из кабины.

Интересы холдинга "Амкодор" в Дальневосточном федеральном округе представляет официальный дистрибьютор ООО "Амкодор-Дормаш-ДВ". Компания поставляет машины и навесное оборудование торговой марки "Амкодор" в Хабаровский и Приморский края, Камчатскую, Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую области, Якутию и другие регионы ДВФО России.

Только в 2018 году в этот округ поставлено около 50 единиц техники.-0-