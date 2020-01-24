24 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. "Амкодор" поставит технику в Египет на более чем $400 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" по итогам встречи руководства холдинга с председателем совета директоров компании ECARD Мустафой Хадхуду.

"Стороны подписали протокол о согласовании шагов по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Также подписан контракт на поставку техники "Амкодор" на сумму более $400 тыс. для компании ECARD в течение 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудничество с египетской компанией "Амкодор" начал в конце 2017 года. "У них есть стабильные источники финансирования, а мы заинтересованы в сильном финансово подкрепленном партнере", - отметил в комментарии БЕЛТА директор по маркетингу и продвижению ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Леонид Пинчук.

В 2019 году было принято решение о создании сборочного производства в Египте при участии ECARD. "Это совместный проект, где "Амкодор" выступает в качестве технического партнера (мы предоставляем техническую поддержку, обеспечение, документацию и обучение), производственным партнером выступает танковый завод №200, входящий в состав Национальной организации военной промышленности Египта, и третий партнер - компания ECARD, которая является дилером и представителем наших интересов на территории Египта", - отметил Леонид Пинчук.

"Амкодор" уже направил в Египет техническую документацию по производству ковшей для погрузчиков на данном предприятии. "Сейчас проводится освоение этой технологии. Машины будут доукомплектовывать ковшами египетского производства - это будет выпуск уже совместного продукта", - пояснил он.

Представитель "Амкодор" также отметил, что основная цель предприятия не просто поставлять машинокомплекты, есть конкретная задача - достижение уровня локализации свыше 45%, что позволит реализовывать через Египет продукцию на рынки и других африканских стран. "Мы сможем беспошлинно торговать практически на половине африканского континента. Поэтому мы рассматриваем Египет не как локальный рынок, а как ворота на африканский и ближневосточный рынки", - сказал Леонид Пинчук.

Холдинг "Амкодор" основан в 1927 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня.-0-