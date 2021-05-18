"АМКОДОР" представит новую технику на выставке "Лесдревтех-2021"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "АМКОДОР" примет участие в экспозиции 19-й Международной специализированной выставки техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" и представит там свои новинки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Харвестер AMKODOR FH3081 и форвардер AMKODOR FF1681 - это инновационные машины тяжелого класса и повышенной производительности, которые предназначены, в первую очередь, для эксплуатации в условиях лесозаготовок в России. "Машины полностью соответствуют мировым стандартам, в них воплощены лучшие технические решения, а все системы управляются электроникой", - подчеркнули в пресс-службе.

Полуприцеп лесовозный универсальный грузоподъемностью 10 т AMKODOR 2310 снабжен еще одной новинкой - форвардерным манипулятором собственного производства AMKODOR KF4556. Машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по лесосекам и лесовозным дорогам.

Полуприцеп агрегатируется с трактором лесохозяйственным "БЕЛАРУС" МУЛ1221, а также другими тракторами тягового класса 2.0. Опытный образец полуприцепа проходил испытания в реальных условиях при работе в лесохозяйственных предприятиях Беларуси. Отзывы поступили положительные, и ряд машин уже приобретен пользователями, в том числе в России.

Самоходный мульчирователь AMKODOR FV20A1 предназначен для обработки почвы при лесовосстановлении и реконструкции насаждений, ухода за лесными территориями, расчистки от деревьев и кустарников участков под ЛЭП, в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог, а также для создания противопожарных полос в лесу, строительства и содержания лесных дорог, рекультивации сельхозземель. При удалении порубочных остатков на лесосеках машина срезает пни диаметром до 300 мм и обеспечивает вспашку глубиной до 50 мм.

Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" пройдет 20-23 мая на территории "Минск-Арены". Цель - комплексная демонстрация достижений отрасли, определение векторов ее развития, а также представление возможностей зарубежных участников, заинтересованных в работе на белорусском рынке.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-