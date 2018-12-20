Андрейченко: работу по улучшению делового климата важно продолжать

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по улучшению делового климата в Беларуси важно продолжать, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
По его словам, важно создавать привлекательные условия для легальной деятельности и не провоцировать предпринимателей уводить бизнес в тень.
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