Андрейченко: работу по улучшению делового климата важно продолжать

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
20 декабря 2018, Чт
-6°C
Сплошная облачность EUR 2.4272
USD 2.1304
RUB 3.1726
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко высказался о зарплатах и ценах в Минске
Президент
Ляшенко: потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составят $383 млн
Экономика
Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10% - Нацбанк
Экономика
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
Уникальная акция! Успейти купить готовую квартиру в этом году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении на трассе Могилев-Бобруйск
13:50 Происшествия
Отец и сын из Червеня затолкали квартиросъемщика в сундук и требовали деньги
13:40 Происшествия
Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, евро подорожал
13:32 Экономика
Путин: экономика России адаптировалась к функционированию в условиях санкций
13:31 В мире
Сивак назвал три акцента в работе по развитию жилищного хозяйства Минска
13:28 Регионы
Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометр
13:27 Технологии
Телеканал ОНТ представит 21 декабря новый проект "Тревожная кнопка"
13:20 Общество
Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные
13:18 Общество
Лукашенко: основой белорусской национальной политики должна быть справедливость к людям
13:13 Президент
У БУТБ появился представитель в Казахстане
13:11 Экономика
Мужчина погиб на пожаре в Ошмянском районе
13:07 Происшествия
Такси врезалось в грузовик под Брестом
13:07 Происшествия
Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей. 2018"
13:06 Экономика
Новый капотник МАЗ пройдет испытания на соревнованиях в России и Казахстане
13:02 Спорт
У жителя Бреста изъяли 235 г марихуаны
13:01 Происшествия
Ляшенко назвал условия для снижения цен на бензин
12:58 Экономика
Строительство объектов питания спортсменов II Европейских игр нужно ускорить - Сивак
12:55 Общество
Андрейченко: работу по улучшению делового климата важно продолжать
12:54 Экономика
Директору Третьяковской галереи вручен орден Франциска Скорины
12:52 Культура
Беременная зарегистрировалась на территории радиоактивного загрязнения ради увеличенного пособия
12:48 Происшествия
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Андрейченко: работу по улучшению делового климата важно продолжать

Экономика 20.12.2018 | 12:54
Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по улучшению делового климата в Беларуси важно продолжать, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, важно создавать привлекательные условия для легальной деятельности и не провоцировать предпринимателей уводить бизнес в тень.

/Будет дополнено/.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Андрейченко, бизнес, заседания, предприниматели
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4272 BYN 2.425 BYN 2.435 BYN
USD
2.1304 BYN 2.125 BYN 2.128 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.142 BYN 3.164 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как создаются елочные игрушки
Все видео

Фотоновости

Фабрика елочных игрушек "Грай" за год изготавливает более 100 тыс. изделий
Все фото

Инфографика

Работа минского пассажирского транспорта в декабре В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 24 и 31 декабря: работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с;
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко раскритиковал темпы развития городов-спутников Минска
Лукашенко: основой белорусской национальной политики должна быть справедливость к людям
Лукашенко поручил подготовить предложения по усилению спроса за коррупцию
Политика
Владимир Макей Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета - Макей
Для Беларуси важно иметь больше сторонников своих инициатив на внешнеполитической арене - Макей
Церемония поднятия флага Министерства иностранных дел Беларуси состоялась в Минске
Происшествия
Фото ГАИ Минска В Минске автобус без пассажиров врезался в столб
Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении на трассе Могилев-Бобруйск
Отец и сын из Червеня затолкали квартиросъемщика в сундук и требовали деньги
Общество
Фото из архива Осадки и до 5 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные
Телеканал ОНТ представит 21 декабря новый проект "Тревожная кнопка"
Строительство объектов питания спортсменов II Европейских игр нужно ускорить - Сивак
Регионы
Во время совещания Половина обращений минчан в Администрацию Президента относятся к компетенции местной власти - Кочанова
Сивак назвал три акцента в работе по развитию жилищного хозяйства Минска
КГБ о коррупции в Минске: не гнушались ничем, брали даже со школьных столовых
Спорт
Новый капотник МАЗ пройдет испытания на соревнованиях в России и Казахстане
Четыре белорусских биатлониста стартуют на третьем этапе КМ по биатлону в Чехии
Профсоюзные стипендии назначены 15 лучшим юным спортсменам Брестской области
Технологии
beCloud и "АГАТ-системы управления" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
Впервые на поверхности Марса установлен сейсмометр
Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил работу из-за сообщений о дронах
Культура
РЕПОРТАЖ: Продюсерский центр "Спамаш" презентовал новое культурное пространство
Директору Третьяковской галереи вручен орден Франциска Скорины
Умер белорусский композитор Ким Тесаков
В мире
Фото Getty Images После Brexit жители ЕС не смогут автоматически получать разрешение на работу в Великобритании
Путин: экономика России адаптировалась к функционированию в условиях санкций
Главу автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отпустят под залог
Калейдоскоп
Фото Pixabay Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года
Влад Топалов показал новорожденного сына
Самый экстремальный марафон планеты состоялся в Антарктике
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия