Анфимов: вложенные в модернизацию цементных заводов средства не принесли должной отдачи

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вложенные в модернизацию цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"На модернизацию цементных заводов государством затрачены колоссальные средства - более $1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет", - сказал Леонид Анфимов.

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