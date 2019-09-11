Анфимов: вложенные в модернизацию цементных заводов средства не принесли должной отдачи

Леонид Анфимов. Фото из архива
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вложенные в модернизацию цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.
"На модернизацию цементных заводов государством затрачены колоссальные средства - более $1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет", - сказал Леонид Анфимов.
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