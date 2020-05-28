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Экономика
28 мая 2020, 18:49

АПК, нефтехимия и машиностроение останутся драйверами белорусской экономики после пандемии - эксперт

Алексей Авдонин. Фото из архива
Алексей Авдонин. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. АПК, нефтехимия и машиностроение останутся драйверами белорусской экономики после пандемии COVID-19. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

Эксперт отметил, что сейчас, когда виден горизонт завершения пандемии, многие страны, в том числе Беларусь, поднимают вопрос о ключевых секторах национальной экономики, которые обеспечат ей подъем, ускорение и рост. "Определить панацею от спада сейчас вряд ли возможно. Однако было бы утопией считать, что можно резко перестроиться в течение нескольких месяцев. Однозначно, те секторы, которые являлись драйверами, будут двигать национальные экономики и далее. В случае Беларуси это машиностроение, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, нефтехимия", - полагает аналитик БИСИ.

Повышение эффективности этих отраслей, развитие производства медицинских товаров и сферы услуг, IT - это те направления, на которые стоит обратить особое внимание, добавил он. Не менее важно, по мнению Алексея Авдонина, обеспечивать систему удаленной работы и координации бизнеса. В Беларуси в плане развития необходимых технологий, надежной системы коммуникации сделано немало. Собственно, это позволило бизнесу достаточно эффективно работать в нынешних условиях, подчеркнул аналитик.

Алексей Авдонин прогнозирует, что в ближайшие два-три года конкуренция ключевых экономических центров обострится. Беларуси важно сосредоточиться на создании современных товаров и услуг, сохранении своих позиций на традиционных рынках и открытии новых. "В таких условиях именно качество менеджмента будет залогом экономического роста", - отметил эксперт.-0-

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АПК машиностроение мнения нефтепереработка
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