Арбитражный суд для решения споров хозяйствующих субъектов планируют создать в ЕАЭС

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируется создать свой арбитражный суд. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем возможным рассмотрение вопроса о создании арбитражного суда, или третейского суда, Евразийского экономического союза, - сказал Сергей Глазьев. - У нас есть Суд ЕАЭС, у него есть свой функционал. Но вот споры между корпорациями, которые часто возникают и без этого не обходится ни один серьезный проект сотрудничества, нуждается в каком-то арбитре. Вы знаете, что наши компании часто ходят в Лондон, в Стокгольм, еще куда-то за рубеж, получают дополнительные издержки. Нам нужно создавать свой евразийский инструмент разрешения хозяйственных споров для того, чтобы повысить степень доверия между нашими предприятиями".-0-