11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2022 пройдет в Минске 16-18 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном выставочном центре "БелЭкспо".

"Выставка BUDEXPO - крупнейший выставочный проект в сфере строительства в Беларуси. Ее ключевые направления - популяризация и продвижение современной актуальной архитектуры, новых градостроительных концепций, моделей городской среды, современное доступное и комфортное жилье, привлекательная городская инфраструктура, научно-техническая и инновационная деятельность и цифровая трансформация", - рассказали организаторы мероприятия.

BUDEXPO дает возможность предприятиям продемонстрировать достижения и новинки, найти новых партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Выставку традиционно посещают руководители крупных отраслевых компаний, главные специалисты, руководители подразделений и специалисты отрасли. Во время мероприятия запланирована обширная выставочная и деловая программа, проведение пленарных дискуссий, круглых столов и бизнес-встреч.

В прошлом году на международной архитектурно-строительной выставке свою продукцию, технологии и новые разработки представили ведущие предприятия-производители и поставщики материалов, проектные, научно-исследовательские и торговые организации, а также компании, оказывающие услуги на рынке недвижимости. На BUDEXPO-2021 было представлено 70 предприятий, в том числе компании из Санкт-Петербурга и Красноярска. Общая экспозиционная выставочная площадь составила более 3 тыс. кв.м.

Организаторами выставки выступают Министерство архитектуры и строительства и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-