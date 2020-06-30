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Экономика
30 июня 2020, 09:52

Аруп Банерджи назначен новым региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине

Фото Всемирного банка
Фото Всемирного банка

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аруп Банерджи назначен на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине с 1 июля, сообщили БЕЛТА в представительстве Всемирного банка в Беларуси.

На этой должности Аруп Банерджи будет руководить взаимодействием банка с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами в трех государствах. Он будет отвечать за обеспечение и реализацию инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности ВБ, а также координировать будущие направления программ. Аруп Банерджи будет работать совместно с IFC и MIGA с целью расширения работы Группы Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине.

До своего нынешнего назначения Аруп Банерджи, гражданин Индии, занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС и руководил оперативной, стратегической, аналитической и информационной работой Всемирного банка в странах ЕС. До этого выступал в качестве старшего директора и руководителя глобальной практики по социальной защите и занятости Всемирного банка и возглавлял работу Всемирного банка в области рынка труда, систем социальной защиты и пенсионного обеспечения.

До перехода во Всемирный банк в 1988 году преподавал в Центре экономики развития Колледжа Уильямс, где занимал пост директора последипломного образования, и в Пенсильванском университете. Получил степени магистра и кандидата экономических наук в Пенсильванском университете и степень бакалавра экономических наук в Делийском университете в Индии.

Перед этим назначением должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине с июля 2016 года занимала Сату Кахконен. В феврале 2020 года Сату Кахконен была назначена главой представительства Всемирного банка в Индонезии и Тимор-Лешти.-0-

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