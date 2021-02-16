16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциацию предприятий легкой промышленности зарегистрировали в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал концерна "Беллегпром".

Основная цель ассоциации - координация и защита общих интересов предприятий-членов. Учредителями стали представители крупного частного бизнеса: компании "Марко", "Фурнитур-BY", "Соло-Пинск", а также Бизнес-школа ИПМ. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны - не только крупные игроки, но и малый бизнес.

"Сегодняшние реалии показывают: пребывание предприятий легпрома поодиночке в условиях открытого рынка становится все более сложным. Объединение в ассоциацию позволит им сформировать консолидированное, свободное от конкретного экономического интереса мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности", - отметили в концерне.

"Объединение предприятий легкой промышленности в саморегулирующуюся организацию обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций на внутреннем", - убеждены в "Беллегпроме".-0-