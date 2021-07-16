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16 июля 2021, 16:52

Атомная энергетика играет ключевую роль в решении проблем декарбонизации экономики - "Росатом"

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атомная энергетика играет ключевую роль в решении проблем декарбонизации экономики. Об этом заявил заместитель директора регионального центра госкорпорации "Росатом" по Восточной Европе Владимир Горн во время Дня электротранспорта, организованного Министерством энергетики Беларуси в партнерстве с Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и "Росатомом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации.

Эксперты сегодня обсудили тенденции развития электротранспорта в Беларуси, а также новые возможности, которые дает стране ввод в промышленную эксплуатацию БелАЭС для декарбонизации транспорта.

В стране наблюдается уверенный рост количества личных электрокаров, увеличивается численность электробусов, электрическим становится грузовой и погрузочный спецтранспорт, причем большинство машин - белорусского производства. Декарбонизация транспорта является одним из значимых шагов для реализации Беларусью обязательств в рамках Парижского соглашения по климату по снижению объема выбросов парниковых газов.

"Атомная энергетика играет ключевую роль в решении проблем декарбонизации экономики, - отметил Владимир Горн. - АЭС сегодня являются одним из наиболее надежных источников чистой генерации. Национальной стратегией в области энергетики в Беларуси выбрана безопасная атомная энергия. Это является стратегически важным решением, которое позволит на долгие годы обеспечить экономику страны надежным источником энергии и способствовать достижению целей устойчивого развития".

Одним из значимых моментов для более динамичного роста сектора является разработка систем накопления энергии, которые позволят быстро и надежно заряжать электромобили. В госкорпорации "Росатом" эту задачу решает отраслевой интегратор ООО "РЭНЕРА" (входит в топливную компанию "ТВЭЛ").

"Началась новая эра зеленого транспортного перехода. Мировые корпорации заявляют об увеличении количества выпуска электромобилей и сокращают производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, - обратил внимание генеральный директор ООО "РЭНЕРА-Энертек" Дмитрий Серебряков. - Для нас как производителей накопительных систем на литий-ионных аккумуляторах это сигнал к началу революционных процессов: аккумуляторы должны быть удобными, надежными, приемлемыми по стоимости и вместе с тем безопасными для окружающий среды, поскольку это их главное конкурентное преимущество перед бензиновыми и дизельными моторами".

В последнее время литий-ионные аккумуляторные батареи получили широкое распространение в сфере электротранспорта ввиду их преимуществ: они не требуют дорогого обслуживания, могут заряжаться от обычной розетки и поэтому не нуждаются в специальном помещении для зарядки. Также они обладают высокой плотностью энергии и выдают до 90% емкости без снижения мощности.-0-

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атомная энергетика Министерство энергетики энергетика
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